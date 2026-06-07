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A Coruña

Tres parques de A Coruña contarán con pérgolas para hacer frente a las altas temperaturas

La iniciativa, que supondrá una inversión cercana a los 150.000 euros

Redacción
07/06/2026 12:49
02 mayo 2018A Coruña.- El circuito canino de agility en el parque de Bens se construye con 10 meses de retraso
El parque de Bens será uno en los que se colocarán las pérgolas
El Ideal Gallego
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El Ayutamiento pondrá en marcha este verano un plan de actuaciones para crear nuevos espacios de sombra en los parques de Bens, Oza y Novo Mesoiro mediante la instalación de pérgolas cubiertas y la plantación de nuevo arbolado en zonas especialmente expuestas al sol.

La iniciativa, que supondrá una inversión cercana a los 150.000 euros, forma parte de la estrategia municipal de urbanismo bioclimático impulsada por el Gobierno local que preside Inés Rey. El objetivo es mejorar el confort de los coruñeses durante los meses de mayor calor y avanzar en la adaptación de la ciudad al cambio climático.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, destacó que esta actuación es “especialmente necesaria para que, durante el verano, todas las personas que transitan o utilizan estos espacios dispongan de áreas de ocio más protegidas y frescas frente al incremento de las temperaturas”.

En el parque de Bens, que recientemente celebró el 25 aniversario de su apertura, las nuevas pérgolas se instalarán junto al parque infantil de Blanca Quiroga, una zona que actualmente carece de espacios de sombra. Además, el proyecto incluirá la plantación de nuevos ejemplares de árboles en el perímetro de la plaza para reforzar la protección natural frente al sol.

Las actuaciones también llegarán al parque de Oza, concretamente a la plaza peatonal situada entre el Camino do Corgo y la calle Montes. En este espacio, donde existe una pequeña área de juegos infantiles sin zonas sombreadas, se colocarán pérgolas y se plantarán nuevos árboles frutales que contribuirán a reverdecer el entorno y mejorar sus condiciones ambientales.

Por otra parte, el barrio de Novo Mesoiro contará con una intervención similar en el parque infantil de la calle Ancares. Este recinto, orientado al sur y muy expuesto a la radiación solar, incorporará nuevas pérgolas de un modelo similar al ya existente en el parque infantil de Xuxán. La actuación se completará con la plantación de árboles y la mejora paisajística de los alrededores de la zona de juegos.

Noemí Díaz subrayó la importancia de estas medidas, señalando que “a pequeña escala permiten mejorar las condiciones ambientales de la ciudad en un contexto global de cambio climático, mitigando el efecto isla de calor en el paisaje urbano y creando espacios más agradables y acogedores para la ciudadanía”.

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