Los tres acusados en el juicio por la muerte de Yoel Quispe declaran el jueves

Los tres acusados, en el banquillo Javier Alborés

El juicio por la muerte de Yoel Quispe, el joven de 23 años que perdió la vida en la Nochebuena de 2023 a causa de una puñalada en el corazón, llegó este viernes a su ecuador. Con la primera semana concluida, este lunes comienzan cinco jornadas clave para conocer el desenlace de unos hechos que la madre del fallecido siempre ha calificado como asesinato. Las cinco primeras sesiones se centraron en la declaración de jóvenes que presenciaron la pelea, así como de los policías que dieron con José Luis Franco, el autor confeso de la agresión mortal.

En el banquillo también se sientan Yared Gestal y Aarón Lobillo, acusados de cooperador y cómplice, respectivamente. Agentes que pasaron por la sala la semana pasada ratificaron, al igual que hicieron otros testigos, que el autor de la puñalada inculpó inicialmente a otra persona, y que este intercambió con otro joven la chaqueta que llevaba puesta durante la pelea que se saldó con la muerte de Quispe.

Otros testigos relataron haber escuchado, en el transcurso de la agresión, frases como “dame la navaja, me da igual que me lleven preso”. Mañana testificarán trece agentes de la Policía Nacional y dos técnicos de emergencias sanitarias. El martes será el turno de la pericial propuesta por la Fiscalía: además de agentes de la Policía Nacional, también pasarán por la sala cuatro agentes de la Policía Científica y tres médicos forenses.

El miércoles declararán tanto facultativos propuestos por la acusación particular como por la defensa, para llegar, el jueves, a una jornada clave: los tres acusados prestarán declaración ante la mirada del Tribunal del Jurado. Ya el viernes, si el calendario previsto se cumple, tendrán lugar los informes finales de las partes y la última palabra de los tres jóvenes sentados en el banquillo, en el caso de que quieran hacer uso de la misma. El lunes 15 de junio el jurado popular recibirá el objeto de veredicto, momento en el que comenzará la deliberación.

Frente a la postura de la Fiscalía, con petición de 14 años de prisión por homicidio para el único joven que está en la cárcel y de sobreseimiento de la causa para otros dos, la familia de Quispe defendió desde el inicio que los tres jóvenes que se sientan en el banquillo de los acusados deben de ser condenados.

La acusación particular considera autor material del asesinato al que está en prisión y cooperador necesario al que, según esta parte, “llevaba la navaja y se la facilita” al anterior, con implicación también del tercero. El abogado de la madre pide para los dos primeros penas de 25 años de cárcel por asesinato y para el tercero 15 años como cómplice, mientras que el abogado del padre la rebaja al último a tres años como encubridor.