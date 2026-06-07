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A Coruña

Más nombres para Viñetas desde o Atlántico, que sigue perfilando su programación para este 2026

Redacción
07/06/2026 04:15
Presentación Viñetas desde el Atlántico
Presentación Viñetas desde el Atlántico
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Hace tres semanas, Viñetas desde o Atlántico desvelaba en Comic Barcelona el cartel de la que será su 29 edición, protagonizado por el eclipse y firmado por el artista gallego Miguel Robledo. Aprovechando la ocasión, se presentaron en territorio catalán algunos de los primeros nombres que participarán en el salón del cómic herculino: Pep Brocal, Sebas Martín, José Pablo García o Xulia Pisón. La artista coruñesa protagonizará una exposición en la Casa Museo María Pita, una propuesta en colaboración con el ciclo metropolitano Elas Son Artistas.

Presentación Viñetas desde el Atlántico

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Poco a poco van trascendiendo más nombres que se irán incorporando al salón del cómic coruñés, cuya semana central de actividades se celebrará del 10 al 16 de agosto. Uno de estos autores que formarán parte este año de la programación de Viñetas es el ilustrador vigués Jacobo Fernández Serrano, autor de la serie ‘Marcopola’, entre muchas otras creaciones, como la novela gráfica sobre Lois Pereiro.

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Otro nombre será el de Tyto Alba, autor, entre otras creaciones, de ‘La casa azul’, ‘Balthus y el conde de Rola’ o ‘Whitman’, todos ellos editados en Astiberri. Otro autor gallego se sumará a las actividades, como es el caso de Alberto Taracido, que recientemente firmó ‘O eco dos días rotos’, en el que se descubre la vida del viejo barrio de Labañou.

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