El metro cuadrado de la vivienda usada en A Coruña supera ya los 3.150 euros

Manifestación por la vivienda, este sábado Quintana

La vivienda usada de A Coruña nunca ha sido tan cara. Ni en la burbuja inmobiliaria se habían registrado niveles parecidos a los actuales. Según la plataforma inmobiliaria Idealista, el valor medio del metro cuadrado de una vivienda en A Coruña se establece en la actualidad en los 3.157 euros, el más alto que se ha cosechado en la ciudad. Mayor, incluso, que en 2010, en plena burbuja económica en el mercado de bienes inmuebles en España. A comienzos de aquel año se registraron las últimas subidas en el precio de la vivienda que precedieron al gran desplome. El metro cuadrado se encontraba en aquel momento en los 2.548 euros –datos del mes de febrero–.

Cinco años después, en febrero de 2015, el precio medio del metro cuadrado cayó hasta los 2.056 euros. La evolución del valor de la vivienda usada, no obstante, pasó por diferentes fases. En febrero de 2017 se encontraba en 2.000 euros por metro cuadrado; en 2018, en 1.965; en 2019, en 1.976, y en 2020, la subida comenzó instalándose en los 2.034 euros hasta pasar a los 2.149 solo un año después. Así, desde los 2.152 de febrero de 2022 y los 2.299 de 2023, el valor medio del metro cuadrado escaló en 2024 hasta los 2.386, para pasar, en 2025, a los 2.651, lejos de los 3.157 actuales, que suponen un 19% más en tan solo un año.

Si las cifras se comparan con el resto de Galicia, estas resultan todavía más abrumadoras. Vigo, la urbe con el alquiler más caro, tiene en la actualidad el metro cuadrado de las viviendas usadas en venta a 2.479, su máximo histórico. Es decir, comprar un inmueble usado en Vigo es, de media, un 27,3% más barato que en A Coruña. El metro cuadrado en Pontevedra alcanza los 2.545 euros de media; en Santiago, 2.059; en Ourense, 1.692; en Lugo, 1.460; y en Ferrol, 1.369.

Idealista ofrece, a su vez, una comparativa del precio en los diferentes distritos de la urbe. Y hay algunos cuyo precio supera incluso la media de la ciudad. Adquirir una vivienda usada en propiedad en la Ciudad Vieja o el centro supone, de media, el desembolso de 4.058 euros por metro cuadrado. Así, por ejemplo, un piso de ochenta metros cuadrados podría rondar los 325.000 euros.

El segundo distrito más exclusivo no es otro que El Ensanche-Juan Flórez, con un valor que alcanza los 4.014 euros por metro cuadrado. También por encima de la media del conjunto de la ciudad, Monte Alto-Zalaeta-Atocha, con 3.667 euros; Cuatro Caminos-plaza de A Cubela, con 3.562; y Riazor-Los Rosales, con 3.304. Ya por debajo del precio medio de la urbe, los distritos más ‘baratos’ para hacerse con una vivienda de segunda mano son Os Castros-O Castrillón-Eirís (2.652); Os Mallos, 2.632; Someso-Matogrande (2.507); y Agra do Orzán-O Ventorrillo, el más bajo de la lista, con 2.400.

Arrendamiento

El alquiler, pese a estar sujeto a los límites que fija la declaración de zona tensionada, es el segundo más elevado de toda Galicia, tan solo por detrás de Vigo. A Coruña, que fue la primera ciudad gallega en solicitar que se aplicase dicha medida para tratar de reducir tensión en el precio del arrendamiento, mostró en los últimos meses síntomas que evidencian una reducción de las rentas.

“Mientras A Coruña redujo el precio medio del alquiler más de un 7% desde julio de 2025, en otras ciudades gallegas los precios continuaron aumentando”, expuso la alcaldesa, Inés Rey, en su comparecencia en el Senado el pasado 21 de mayo para analizar los efectos de la Zona de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT).

Según los datos del Observatorio de Vivienda de Galicia, en junio de 2025 –mes previo a la entrada en vigor de la medida–, el precio medio de alquiler en la ciudad alcanzaba los 771,10 euros mensuales. En julio de 2025, se situaba en 760,60 euros y, en el primer mes completo con la zona de mercado tensionada en vigor, agosto de 2025, bajó hasta los 714,20 euros. Los últimos datos disponibles, correspondientes a marzo de 2026, establecen el precio medio en 706,20 euros.

Pero, al tiempo que los precios bajan, también lo hace el número de contratos. La regidora, no obstante, indicó que esta reducción “no es una realidad exclusiva de A Coruña, sino una tendencia general en Galicia”. De la mano también viene el alto porcentaje de viviendas temporales existentes en el mercado. Y es que, tal y como se puede observar en Idealista, el 56% de las viviendas no son para larga estancia.

Detrás de esto también se podría encontrar el alto número de pisos turísticos que, al no cumplir con los requisitos que marca la ordenanza municipal, se pasaron al alquiler temporal para estudiantes o para profesores, entre otros. De esta forma, los coruñeses hacen frente, a día de hoy, a una denominada ‘crisis habitacional’, con alquileres imposibles para muchos y el valor de la venta en un pico histórico que marcan la actual coyuntura del mercado inmobiliario.

Manifestación

Centenares de coruñeses salieron este sábado a la calle para protagonizar una nueva batalla por el derecho a la vivienda. Bajo el lema ‘Nin alugueiros polas nubes, nin salarios polo chan’, los manifestantes partieron a las 12.00 horas de la plaza de Ourense para leer, a su llegada a María Pita, un manifiesto en el que reclamaron medidas para poner fin a la crisis del mercado del alquiler.

La movilización estuvo convocada por el Sindicato de Barrio y la Plataforma de Vivienda. Vecinos de Monte Mero, Greenpeace, CGT, Podemos, Esquerda Unida, Sumar o representantes del Movimiento por el Sistema Público de Pensiones, entre otros, recorrieron las calles del centro para evidenciar el problema existente. Sin ir más lejos, el portavoz de la plataforma convocante, Miguel Lamelo, denunció que el acceso a la vivienda ha pasado a un segundo plano, siendo en la actualidad “un activo financiero”.