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A Coruña

Los trenes Regionales de A Coruña dejan atrás lo provisional

Los convoyes, que volverán a circular a partir del 11 de julio, lo harán sobre la nueva plataforma de la intermodal

Dani Sánchez
Dani Sánchez
07/06/2026 20:54
Un tren Regional de la línea A Coruña-Ferrol, a su paso por la estación de Betanzos-Infesta
Un tren Regional de la línea A Coruña-Ferrol, a su paso por la estación de Betanzos-Infesta
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Desde que A Coruña entró en el proceso de intermodalidad allá por 2022, todo parece haberse vuelto más provisional que nunca. Y es que, a mayores de las grúas, los andamios, e incluso algún que otro desvío momentáneo en las calles aledañas a la estación, desde diciembre del pasado año 2024 presta servicio una nueva terminal de tren, que acoge el tráfico ferroviario de San Cristóbal mientras se ejecutan las obras de la intermodal.

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En un edificio provisional como este, todo parece haber sido construido a sabiendas que su uso no iba a ser definitivo. Prueba de ello son los accesos y el vestíbulo, que entran en colapso cada vez que llegan o salen varios trenes a la vez. Pero también algunas de sus vías y andes. Incluso el parking también es provisional. No obstante, tras el corte ferroviario de este mes con motivo de las obras que el Adif realiza en la playa de vías y andenes, hay convoyes que ya van viendo la luz al final del túnel y que, una vez se reanude la circulación, el 11 de julio, se despedirán de lo provisional para afrontar una nueva vida en lo definitivo.

Los operarios trabajan estos días en la construcción del nuevo andén
Los operarios trabajan estos días en la construcción del nuevo andén
Dani Sánchez

Es el caso de los servicios Regionales –S-599 y S-594– que prestan servicio en la línea A Coruña-Vigo Guixar y A Coruña-Ferrol. Estos trenes son los únicos que se ven afectados durante este primer corte parcial –hasta el 25 de junio– en la estación de tren de A Coruña. Esto se debe a que, entre las múltiples labores que realiza el Adif durante estos 35 días de ‘apagón’ en la terminal, se encuentra la construcción completa de la playa de vías y andenes.

Mala previsión

En este contexto, cuando la terminal provisional comenzó a prestar servicio, ya lo hizo con dos cuatro vías y dos andenes definitivos. Es decir, los mismos que prestarán servicio cuando, previsiblemente a final de año, entre en funcionamiento la estación intermodal. Sin embargo, estas plataformas no fueron suficiente para albergar todo el tráfico ferroviario que a diario registra una ciudad como A Coruña, por lo que, unos meses después, se inauguró un nuevo andén (2P), donde, hasta el pasado viernes, prestaron servicio estos trayectos hacia Vigo Guixar y Ferrol. Aunque ya no lo volverán a hacer.

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Durante esta misma semana, se puede ver cómo los operarios ultiman la puesta en marcha del nuevo andén, que sustituirá al hasta ahora provisional. Además, durante la realización de los trabajos se desplegarán los sistemas necesarios de señalización y comunicaciones ferroviarias. Una vez finalicen los trabajos, el servicio ferroviario continuará prestándose desde la estación provisional hasta la puesta en servicio definitiva de la intermodal, aunque ya con la configuración de vías definitiva y bajo la nueva marquesina, emblema de la remodelación.

Así, también está en su última fase la pasarela peatonal transversal que conectará la avenida de Sardiñeira con la avenida del Ferrocarril, facilitando la conexión de las zonas a ambos lados de la terminal y de la propia área intermodal. También está en su recta final el nuevo edificio administrativo del Adif y los trabajos de urbanización e integración del recinto en la plaza de acceso a la estación histórica y el parque de San Cristóbal.

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