Actividades en el Castillo de San Antón El Ideal Gallego

El Ayuntamiento de A Coruña volverá a sumarse a las Jornadas Europeas de Arqueología los próximos 13 y 14 de junio con un amplio programa de actividades gratuitas en el Castillo de San Antón y el Castro de Elviña. La iniciativa, dirigida a todos los públicos, incluirá visitas guiadas, talleres infantiles y actividades participativas para acercar el patrimonio arqueológico a la ciudadanía.

El plazo de inscripción para participar en las distintas propuestas se abrirá el próximo martes 9 de junio a las 10.00 horas. Todas las actividades son gratuitas, aunque cuentan con plazas limitadas y requieren reserva previa.

La programación permitirá descubrir algunos de los principales enclaves arqueológicos de la ciudad y conocer de cerca el trabajo de los profesionales que investigan y conservan el patrimonio histórico. Entre las actividades previstas destacan las visitas guiadas al Museo Arqueológico e Histórico del Castillo de San Antón, que se celebrarán el sábado 13 y el domingo 14 a las 12.00 horas. Los asistentes podrán recorrer las distintas salas del museo y profundizar en la historia de la ciudad a través de sus colecciones.

Por su parte, el Castro de Elviña acogerá una visita guiada el domingo 14 a las 12.00 horas, durante la que los participantes conocerán las características del yacimiento y los avances logrados en las últimas campañas arqueológicas.

Las Jornadas Europeas de Arqueología también contarán con una programación específica para niños y niñas de entre 6 y 12 años. En el Castillo de San Antón se desarrollarán talleres como “Pensar con las manos”, dedicado a la cerámica prehistórica, y “Rock Art”, una actividad centrada en el descubrimiento de los petroglifos y la elaboración de reproducciones inspiradas en estas manifestaciones artísticas.

Mientras tanto, en el Castro de Elviña se organizarán propuestas como “¡Arqueología en acción!”, una excavación simulada para familiarizarse con el trabajo de campo de los arqueólogos, y “Rastreando Elviña”, una actividad dinámica con pruebas y retos para descubrir los secretos del yacimiento.

La programación incluirá además un taller de experimentación arqueológica para público adulto que tendrá lugar el sábado 13 en el Castro de Elviña. Los participantes podrán conocer de forma práctica todas las fases de una intervención arqueológica, desde la prospección inicial hasta el registro y análisis de los materiales hallados.

Desde el Gobierno municipal que preside Inés Rey destacan que esta iniciativa contribuye a difundir y poner en valor el patrimonio histórico de A Coruña desde una perspectiva didáctica, participativa e intergeneracional, acercando la arqueología al conjunto de la sociedad y fomentando el conocimiento de la historia local.