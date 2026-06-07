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A Coruña

Hace 25 años | El trayecto entre A Coruña y Ferrol se reduce en 25 minutos con el TRD

Belén Cebey
Belén Cebey
07/06/2026 00:05
*** Local Caption *** 7 JUNIO 2001 PAGINA 12EL TRAYECTO INAUGURAL DEL NUEVO SERVICIO DE FERROCARRIL ENTRE A CORUâA Y FERROL CON EL TRD SE DESARROLLO AYEREN LA FOTO EL CONSELLEIRO DE POLITICA TERRITORIAL XOSE CUIâA Y OTROS REPRESENTANTES POLITICOS Y EMPRESARIOS HICIERON EL PRIMER RECORRIDO EN EL TRD
El primer viaje del TRD entre Ferrol y A Coruña, hace 25 años
Archivo El Ideal Gallego
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Hace 25 años, en 2001 el conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, Xosé Cuiña, presidió el acto de presentación del Tren Regional Diesel, TRD, de Renfe que circulará entre Ferrol y A Coruña. El nuevo TRD reducirá el tiempo de viaje entre las dos ciudades un 23.5%, lo que supone pasar de una hora y 38 minutos a una hora y cuarto. Hace 50 años, en 1951, el trasatlántico “Marqués de Comillas” llegó a A Coruña procedente de La Habana y Nueva York.

Portada 2001
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El Ideal Gallego

Hace 25 años | El trayecto entre A Coruña y Ferrol se reduce en 25 minutos con el TRD

El conselleiro de Política Territorial, Obras públicas e Vivenda, Xosé Cuiña, presidió en la tarde del 7 de junio de 2001 el acto de presentación del Tren Regional Diesel –TRD– de Renfe que circulará entre Ferrol y A Coruña. El comienzo de este servicio, que partirá de Ferrol a las siete menos cinco de la mañana y de A Coruña a las nueve menos cuarto de la tarde, está previsto para el próximo domingo, coincidiendo con el cambio de horarios de Renfe en la época estival. Alcaldes de la comarca –Ferrol, Narón, Neda, Ares, Valdoviño, Mugardos y Pontedeume–, empresarios y representantes de partidos políticos acudieron al acto, que se completó con un viaje en el tren de Ferrol a Pontedeume. 

El nuevo TRD reducirá el tiempo de viaje entre Ferrol y A Coruña en un 23,5%, lo que supone pasar de una hora y 38 minutos a una hora y cuarto. 

Portada 1951
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Este recorte temporal será mayor una vez que hayan finalizado por completo las obras de mejora del corredor, que está previsto que lleguen a su término a finales del mes de julio.

Hace 75 años | Llegó a La Coruña el trasatlántico “Marqués de Comillas”

Entró el buque “Serantes”, procedente de Amberes, en lastre, y atracó al muelle de la Palloza para provistarse de combustible líquido para su consumo. 

Salieron: “Herada”, para Corme, en lastre; “Mari Carmen”, para Vigo, con carga general, y el buque británico “Rumney”, para Lisboa, en lastre despés de haber dejado aquí un cargamento de carbón que trado de Cardiff. 

Para este día, a las tres de la tarde está anunciada la llegada del trasatlántico “Marqués de Comillas”, de la Habana y Nueva York, con apasajeros, carga general y correspondencia. 

Son esperados: “Cabo Roche”, con general: “Monte Altube” a cargar carbón, y “Villaviciosa”, a cargar madera. 

Por otro lado, el 7 de junio de 1951, en la Casa de Socorro del Hospital fue asistido el obrero municipal Juan Baldormir, de 54 años, el cual presentaba dontusión hemitórax derecho. Se lesionó cuando estaba trabajando.

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