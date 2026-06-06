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A Coruña

Omar Montes elogia A Coruña y a Galicia

Belén Cebey
Belén Cebey
06/06/2026 13:10
Omar Montes
Omar Montes con la camiseta del Deportivo durante un concierto en A Coruña 
El Ideal Gallego
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El cantante Omar Montes mostró su admiración por Galicia durante una intervención en el programa Adictos al Trap, donde destacó los atractivos naturales y el encanto de la comunidad autónoma.

Durante la conversación, el artista hizo referencia a A Coruña y aprovechó para expresar su aprecio por la región gallega. “De Coruña sé cómo me gusta a mí, cómo me gusta Galicia en general”, afirmó. A continuación, fue aún más contundente en su valoración: “Hablando claro, es uno de los mejores sitios de España. Bueno, del mundo, del mundo”.

Montes subrayó la variedad de paisajes que ofrece Galicia como uno de sus principales atractivos.

Las declaraciones del cantante han sido bien recibidas por muchos seguidores gallegos en redes sociales, donde numerosos usuarios compartieron mensajes de orgullo por las palabras del artista. 

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