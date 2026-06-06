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A Coruña

La remodelación de la rotonda de la Torre mejora la movilidad y suma nuevos aparcamientos

La actuación, que ha supuesto una inversión de 150.000 euros, forma parte del plan municipal para mejorar la movilidad en el entorno de la Torre de Hércules y la Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias

Redacción
06/06/2026 13:18
Hormigonera al pie de la Torre de Hércules
Una hormigonera trabaja en las obras
E.C.
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El Ayuntamiento de A Coruña ha completado los trabajos de mejora y reurbanización ejecutados junto a la rotonda principal de acceso al entorno de la Torre de Hércules, una actuación destinada a optimizar la movilidad y la circulación del tráfico en esta zona del paseo marítimo.

Las obras, que han contado con una inversión de 150.000 euros, comenzaron con la retirada de los antiguos raíles del tranvía, una infraestructura en desuso cuya eliminación se está llevando a cabo de forma progresiva en distintos puntos del paseo marítimo para reforzar la seguridad vial.

Hormigonera al pie de la Torre de Hércules

Las obras en el entorno de la Torre de Hércules, una trampa para los curiosos

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Tras esta intervención, el Ayuntamiento procedió a la renovación integral del firme en el tramo comprendido entre la antigua prisión provincial y la avenida de Navarra, mejorando notablemente las condiciones de circulación.

Además, la remodelación de los espacios próximos a la rotonda ha permitido habilitar 30 nuevas plazas gratuitas de aparcamiento para vehículos. Estas plazas ya están delimitadas y operativas en el lateral colindante con el parque Carlos Casares, donde también se han ampliado y renovado las aceras para favorecer la accesibilidad peatonal.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, destacó que esta actuación se complementa con los trabajos que el Ayuntamiento está desarrollando actualmente en la explanada-aparcamiento situada junto a la Torre de Hércules. La reorganización de este espacio permitirá incorporar otras 18 plazas gratuitas, reforzando la capacidad de estacionamiento en una zona con una elevada afluencia de visitantes y usuarios de la Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias.

Según explicó la edil, las obras en el entorno de la rotonda están prácticamente finalizadas y únicamente queda pendiente la nivelación de las tapas de registro situadas en la calzada, una tarea habitual que se ejecuta una vez concluidos los trabajos de asfaltado.

En este sentido, la empresa adjudicataria continúa realizando labores similares en otros puntos de la ciudad donde se han llevado a cabo recientes renovaciones del firme, como San Roque, el tramo del paseo marítimo entre la Torre de Hércules y el Aquarium Finisterrae, así como la carretera de Bens.

Con estas actuaciones, el Concello continúa avanzando en su plan de mejora de infraestructuras urbanas y movilidad, con el objetivo de aumentar la seguridad vial, optimizar los accesos y mejorar los servicios disponibles para vecinos y visitantes.

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