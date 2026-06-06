La fórmula para calcular el salario del consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras

El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras Archivo El ideal Gallego

Inditex anunció el pasado miércoles la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, previsiblemente en primera convocatoria, el 7 de julio. Una de las propuesta que se someterá a votación será la nueva política de remuneraciones de los consejeros para los ejercicios 2027, 2028 y 2029.

La documentación relativa a este punto incluido en el orden del día permite conocer cuál será la remuneración del consejero delegado, Óscar García Maceiras, y la fórmula para su cálculo, que se compone de una parte fija y de otra variable que depende de los objetivos cumplidos.

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El informe de la Comisión de Retribuciones del grupo textil recoge que se propone aumentar la remuneración fija de 2,5 a 2,95 millones de euros, lo que supone “un incremento del 3,7% anualizado” desde la Junta General de Accionistas de 2022 en la que se estableció la retribución fija hasta ahora (2,5 millones de euros). Este importe se abona en catorce pagas anuales.

Este importe está previsto que se mantenga sin variación hasta 2029. El informe señala que la subida anualizada entre 2022 y 2029 sería del 2,2%. “Este nivel de incremento se sitúa por debajo de la evolución de la remuneración media de la plantilla de Inditex en el mismo periodo y por debajo de la evolución de la retribución fija de los primeros ejecutivos en el Stoxx Europe 50 —índice bursátil que representa a las 50 mayores empresas de la eurozona—”, afirma este documento.

Además, la Comisión de Retribuciones indica que, a diferencia de lo que ocurre en otras compañías, Inditex cuenta con “un único consejero ejecutivo”, concentrándose en dicha posición “las máximas responsabilidades ejecutivas y de liderazgo operativo del Grupo”.

Objetivos

El salario de García Maceiras también se compone de una parte variable que depende de si se cumplen determinados objetivos “financieros y no financieros”, tal y como los denomina la compañía textil. La propuesta que se votará en julio propone aumentar de la denominada como retribución variable anual target, que pasa del 120% al 150% de la retribución fija. De esta cuantía, un 30% se entregará en acciones de la empresa, con obligación de su mantenimiento durante un plazo de dos años desde la entrega. En el mejor de los casos, percibiría 6,22 millones de euros.

Estos cambios implican un aumento de la retribución total de 7,3 a 9,17 millones de euros, equivalente a un incremento del 5,2% anualizado desde 2022, según afirma la empresa.

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La Comisión de Retribuciones considera que “la estructura resultante” mantiene “un adecuado equilibrio entre los componentes fijos y variables de la remuneración”. Además, refuerza la “orientación del sistema retributivo hacia el principio de ‘pay for performance’ (pago por el desempeño), reforzando “el vínculo entre remuneración, resultados y creación de valor sostenible a largo plazo”.

También explica que esto supone que la remuneración de García Maceiras se sitúa “por debajo de la evolución de la remuneración media de la plantilla”. “En definitiva, se consigue un posicionamiento prudente y competitivo, con incrementos anualizados que se mantienen contenidos”, afirma.

Este directivo podrá disfrutar de retribuciones en especie como seguros de vida, seguros de salud o similares, así como el uso de vehículo de la empresa, entre otras.

Accionistas

Actualmente, el consejero delegado mantiene en su patrimonio personal un número acciones equivalentes a más de tres veces su retribución fija en 2026).

La Comisión considera que esto fortalece “el alineamiento entre la remuneración” del máximo ejecutivo de la compañía y los “intereses de los accionistas”, incorporando “una mayor exposición a la evolución del valor de la acción y reforzando la orientación de la política hacia el largo plazo”.