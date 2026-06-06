Hace 25 años | Francisco Vázquez convierte el parque de Bens en su herencia para la ciudad del futuro

El Ayuntamiento de A Coruña celebra el Día Mundial de las Aves con una salida con escolares para colocar cajas nido en el parque de Bens Archivo El Ideal Gallego

El Ideal Gallego llevaba a su portada, hace 25 años, y le dedicaba un extenso reportaje, a la inauguración del parque de Bens, que dejaba atrás un fatídico episodio como el que años atrás protagonizaba el derrumbe de la antigua escombrera. Asimismo, hace medio siglo el diario se hacía eco de la presencia del alcalde Liaño Flores en una conocida cafetería del centro de la ciudad para compartir un café con los concejales de la, por aquel entonces, denominada ‘oposición’.

Portada 2001 El Ideal Gallego

Hace 25 años | Vázquez convierte el parque de Bens en su herencia para la ciudad del futuro

Los coruñeses del futuro ya tienen herencia. El Ayuntamiento ha recuperado para ellos el que será el pulmón de la ciudad. El parque de Bens abrió ayer sus ‘puertas’ y se llenó con las risas de los escolares que estrenaron los miles de metros cuadrados rescatados de entre la basura. Francisco Vázquez recordó el compromiso adquirido hace casi cinco años cuando se cayó el vertedero y mostró su satisfacción por haber cumplido la palabra que dio a todos los ciudadanos. Una promesa que, a su entender, demuestra el “valor moral” de los coruñeses para superar las desgracias y que supone “el más grande discurso solidario” de cara al futuro. El tiempo dejará ver todas las posibilidades que se pueden extraer de la antigua escombrera.

Portada 1976 El Ideal Gallego

Hace 50 años | El alcalde Liaño Flores toma café con la ‘oposición’ en el bar Rima

Sin previo aviso, el alcalde Liaño Flores se presentó ayer en la cafetería Rima, donde habitualmente se reúnen los concejales de la ‘oposición’.En la mesa se encontraban Jaime Serrano, Emilio Quesada, Juan José Laredo y Emilio Fernández. Otro de los contertulios habituales, el concejal Luis Ripoll, acompañaba al alcalde. La conversación discurrió con una gran cordialidad por parte de todos los municipales. En los terrenos que en su día ocupó el campo de entrenamiento del estadio de Riazor será instalada la nueva tribuna cubierta, cuyas obras darán comienzo a principios de julio. Entre la parte trasera del Palacio de los Deportes y la posterior del lado del marcador estará ubicada dicha tribuna.

Portada 1951 El Ideal Gallego

Hace 75 años | El programa del trofeo Teresa Herrera ya está ultimado

Los preparativos de los festejos que se celebrarán con motivo del ‘Teresa Herrera’ están ya casi ultimados. Contratados en firme los equipos que han de disputar el tradicional trofeo, y que ya saben nuestros lectores que son el Barcelona y el conjunto suizo Young Boys, así como la corrida del día 1 de julio con un cartel constituido por Pepe Luis, Martorell y el mejicano Velázquez, las gestiones están ahora encaminadas a completar el programa de festejos con el fin de que no falte nada de lo previsto. Existe la posibilidad de que en esos días se celebre también un torneo internacional de ajedrez, con la participación de los más famosos jugadores internacionales que intervienen actualmente en el que se está celebrando en la capital de España, Madrid.

Portada 1926 El Ideal Gallego

Hace 100 años | Llegada de mil toneladas de mineral de hierro al puerto de la Palloza

Hace tiempo llegaron a nuestro puerto unas mil toneladas de mineral de hierro, procedentes del interior de la provincia de Lugo, quedando depositadas en la segunda zona de los muelles de la Palloza, hasta que hubo medio de darles salida, días pasados, en un barco de cargo para el extranjero. Cuando la empresa echó sus cuentas, resultó que había perdido el tiempo y el dinero, al tratar de abrir camino por aquí a una corriente de exportación que sin duda alguna había de ser beneficiosa para los intereses comerciales de la ciudad. En vista del fracaso de tal intento, la sociedad explotadora desistió de enviar más cargamentos, para ver si por distinto sitio encontraba las ventajas que necesita su negocio, ya que en La Coruña no fué posible.