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A Coruña

Emoción y despedidas en la graduación de Bachillerato del IES Menéndez Pidal

El Paraninfo de la Universidad acogió el acto académico que puso el broche final a una intensa semana marcada por las pruebas de acceso a la universidad

Redacción
06/06/2026 14:06
Graduación IES Ramón Menéndez Pidal
Alumnos de 2º de Bachillerato del IES Menéndez Pidal durante la graduación
Cedida
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El alumnado de 2.º de Bachillerato del IES Menéndez Pidal celebró en la tarde de este viernes su acto de graduación en el Paraninfo de la Universidade da Coruña (UDC), una ceremonia cargada de emoción y simbolismo con la que los estudiantes cerraron una importante etapa de su formación académica.

El evento reunió a alumnos, familias y docentes para conmemorar el final de los estudios de Bachillerato y reconocer el esfuerzo realizado durante los últimos años. La madrina de esta promoción fue la profesora de Geografía e Historia Maite Bellas, quien acompañó a los graduados en una jornada muy especial y les dedicó unas palabras de felicitación y ánimo de cara a los nuevos retos que afrontarán en el futuro.

La ceremonia contó también con la participación del exprofesor del centro y escritor Henrique Rabuñal, recientemente jubilado, quien impartió clase a estos estudiantes durante su etapa en 1.º de Bachillerato.

La graduación puso el punto final a una semana especialmente intensa para los estudiantes, marcada por la celebración de las Pruebas de Acceso a la Universidad, uno de los momentos más importantes de su trayectoria académica.

Entre aplausos, fotografías y numerosas muestras de cariño, los graduados disfrutaron de una ceremonia que sirvió como reconocimiento a años de esfuerzo, aprendizaje y convivencia, y que quedará como uno de los recuerdos más significativos de su paso por el centro educativo.

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