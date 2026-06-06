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A Coruña

El Liceo la Paz despide a 100 alumnos en una emotiva gala de graduación

Redacción
06/06/2026 10:07
Graduación Bachillerato Liceo La Paz
Alumnos de 2º de Bachillerato durante el acto de graduación 
Cedida
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El Liceo La Paz vivió este viernes una de las jornadas más especiales del curso con la celebración de su tradicional Gala de Graduación de Bachillerato, un acto que sirvió para despedir a una nueva promoción de estudiantes que concluye su etapa académica en el centro.

La ceremonia estuvo presidida por las directoras generales del colegio, María Luisa Pérez-Roca Fernández y Teresa Fiaño Fraga, junto al director técnico, Martín López Álvarez; el jefe de estudios, Javier Fernández Vázquez; la coordinadora de Bachillerato, Carolina Montes Martínez; y la representante del AMPA, Gema Brun Pintor.

El evento reunió a los 100 alumnos graduados, acompañados por sus familias y el equipo docente, en un ambiente cargado de emoción, recuerdos y reconocimiento al esfuerzo realizado durante estos años.

Uno de los momentos más destacados de la gala fue la intervención de los estudiantes Juan Carlos Pérez-Leal y Paula Somoza, quienes ofrecieron un discurso cercano y lleno de humor en el que repasaron algunas de las vivencias compartidas durante su paso por el colegio. Sus palabras incluyeron numerosos guiños a profesores y compañeros, despertando sonrisas y aplausos entre los asistentes.

La ceremonia contó además con la participación musical del grupo de cámara y el coro del CAMP Liceo La Paz, que contribuyeron a realzar una celebración marcada por la emoción y el orgullo de toda la comunidad educativa.

Desde el Centro Liceo La Paz trasladaron su felicitación a los nuevos graduados, destacando el esfuerzo, compromiso y crecimiento personal demostrado por los estudiantes a lo largo de su trayectoria académica. Asimismo, les desearon el mayor de los éxitos en la nueva etapa que ahora comienzan, tanto en el ámbito profesional como personal.

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