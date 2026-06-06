CBNK abrirá este verano una oficina en Juana de Vega con el “modelo corporativo más avanzado”

CBNK acomete en la actualidad las obras de remodelación del local de la calle Juana de Vega en el que se situará su nueva oficina de A Coruña Patricia G. Fraga

La calle Juana de Vega, en pleno corazón comercial de A Coruña, contará con un nuevo inquilino. Se trata de CBNK, un grupo financiero español de banca especializada nacida en 2023 tras la fusión y absorción de Bancofar por parte de Banco Caminos.

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En la actualidad, esta empresa acomete obras de remodelación en este espacio, de 239,53 metros cuadrados, con la previsión de que esté ya abierto al público a lo largo del “verano” de este 2026.

CBNK detalla que la nueva sucursal ampliará “su superficie comercial” y se convertirá “en un espacio que incorpora el modelo corporativo más avanzado de la entidad”, focalizado “en la atención personalizada, digital de calidad y en la alta especialización para particulares, empresas y banca privada”. Contará con un equipo de dilatada experiencia en soluciones de inversión, ahorro, pensiones, seguros, gestión patrimonial y asesoramiento a expatriados.

La entidad explica que realiza “un importante esfuerzo de modernización de su atención al cliente en A Coruña”, con el objetivo de seguir consolidando “su posición en el mercado de los profesionales”, ampliar “la base de clientes” y ofrecer “un servicio más innovador” y “eficiente en Galicia”, desde el que dará “acompañamiento y asesoramiento”.

Recreación virtual de la nueva oficina de CBNK en A Coruña Patricia G. Fraga

“Entendemos la apertura de la nueva oficina como un proceso donde aterrizamos en A Coruña de nuevo, nos relacionamos con compromiso con las instituciones locales (colegios profesionales, mundo académico y asociativo), y queremos comprender en cada territorio dónde se están moviendo sus focos específicos de interés”, asegura CBNK.

También destaca que A Coruña es una “plaza histórica” y que esta nueva sucursal que abrirá este verano es “la demostración” de su “compromiso con la cercanía física” y “la atención personal y especializada”.

Servicios

CBNK es un grupo financiero que nace en 2023 de la fusión de dos entidades con más de medio siglo de trayectoria: Banco Caminos (fundado en 1977 como caja de crédito del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos) y Bancofar (nacido en 1964 para atender a los profesionales farmacéuticos).

Esta entidad explica que su propuesta de valor reside “en su enfoque integral” y “especializado” para “colectivos esenciales”: ingenieros, farmacéuticos y otros sanitarios como odontólogos o veterinarios, entre otros. “Combinamos tradición y cercanía con agilidad digital, ofreciendo un ecosistema financiero completo que acompañe a nuestros clientes en cada etapa vital”, afirma.

Esta entidad agrupa servicios destinados a pequeñas, medianas y grandes empresas, ofreciendo soluciones de financiación a corto y largo plazo, gestión de tesorería o medios de pago avanzados. Para ello, emplea “herramientas digitales” que agilizan la operativa diaria y optimizan la liquidez, según explica esta compañía.