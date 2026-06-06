Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Así serán las fiestas de Os Mallos: comida, música y diversión para los más pequeños

Belén Cebey
Belén Cebey
06/06/2026 11:08
Fiestas de Os Mallos @ Quintana (9)
Dos intensas jornadas de música y gastronomia
El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

A Coruña se prepara para vivir dos intentas jornadas festivas los próximos 26 y 27 de junio con la celebración de las tradiconales fiestas de Os Mallos, que convertirán la calle Ángel Senra en el epicentro de la música, la convivencia vecinal y el ocio familiar. 

El barrio ha diseñado un programa repleto de actividades que combinará actuaciones musicales, gastronomía popular, concursos, juegos infantiles y una gran verbena. 

Fiestas de Os Mallos
Cartel de las fiestas de Os Mallos

Las celebraciones arrancarán el jueves 26 de junio a las 19:30 horas con una sesión de tardeo a cargo de Álex Rodríguez Dúo. Una hora más tarde tendrá lugar el pregón, que correrá a cargo de la actriz y presentadora Lucía Veiga. 

Uno de los momentos más especiales de la jornada será el estreno del Himno de Os Mallos, una obra creada por Juan Pedre que se presentará a las 21:00 horas coincidiendo con la inauguración del Paseo de Xentes dos Mallos. 

Fiestas de Os Mallos @ Quintana (2)

Fiestas de Os Mallos

Más información

La noche culminará con una gran verbena protazonizada por la orquesta Saudade. 

La programación continuará el viernes 27 de junio con pasacalles a cargo de Aturuxo y la celebración del I Concurso de Empanadas. A partir de las 13:30 horas, la calle San Vicente acogerá una sesión vermú y tardeo frente a "El de Manolín", con actuaciones de Fer Blanco, Lucas Llumá y Alma Libre. 

Por la tarde, desde las 18:30 horas, tendrá lugar una gran sardiñada organizada por "El de Manolín".

Los más pequeños también tendrán su espacio con juegos, hinchables y diversas actividades de animación durante toda la jornada. 

Como broche final, a partir de las 22:00 horas, Os Mallos acogerá por primera vez en A Coruña, la macro discoteca Éxtasis, uno de los mayores expectáculos móviles de España, que pondrá el cierre a dos días de fiesta. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Visita del papa León XIV a España

El papa asegura que va a seguir trabajando porque los abusos son una llaga aún abierta
EFE
Fiestas de Os Mallos @ Quintana (9)

Así serán las fiestas de Os Mallos: comida, música y diversión para los más pequeños
Belen Cebey
Visita del papa León XIV a España

El papa León XIV inicia en Madrid su primer viaje apostólico a España
EFE
Graduación Bachillerato Liceo La Paz

El Liceo la Paz despide a 100 alumnos en una emotiva gala de graduación
Redacción