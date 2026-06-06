Así serán las fiestas de Os Mallos: comida, música y diversión para los más pequeños

Dos intensas jornadas de música y gastronomia El Ideal Gallego

A Coruña se prepara para vivir dos intentas jornadas festivas los próximos 26 y 27 de junio con la celebración de las tradiconales fiestas de Os Mallos, que convertirán la calle Ángel Senra en el epicentro de la música, la convivencia vecinal y el ocio familiar.

El barrio ha diseñado un programa repleto de actividades que combinará actuaciones musicales, gastronomía popular, concursos, juegos infantiles y una gran verbena.

Cartel de las fiestas de Os Mallos

Las celebraciones arrancarán el jueves 26 de junio a las 19:30 horas con una sesión de tardeo a cargo de Álex Rodríguez Dúo. Una hora más tarde tendrá lugar el pregón, que correrá a cargo de la actriz y presentadora Lucía Veiga.

Uno de los momentos más especiales de la jornada será el estreno del Himno de Os Mallos, una obra creada por Juan Pedre que se presentará a las 21:00 horas coincidiendo con la inauguración del Paseo de Xentes dos Mallos.

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La noche culminará con una gran verbena protazonizada por la orquesta Saudade.

La programación continuará el viernes 27 de junio con pasacalles a cargo de Aturuxo y la celebración del I Concurso de Empanadas. A partir de las 13:30 horas, la calle San Vicente acogerá una sesión vermú y tardeo frente a "El de Manolín", con actuaciones de Fer Blanco, Lucas Llumá y Alma Libre.

Por la tarde, desde las 18:30 horas, tendrá lugar una gran sardiñada organizada por "El de Manolín".

Los más pequeños también tendrán su espacio con juegos, hinchables y diversas actividades de animación durante toda la jornada.

Como broche final, a partir de las 22:00 horas, Os Mallos acogerá por primera vez en A Coruña, la macro discoteca Éxtasis, uno de los mayores expectáculos móviles de España, que pondrá el cierre a dos días de fiesta.