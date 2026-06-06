A Coruña vive una jornada de peregrinación por el hogar de los artistas de la ciudad

Elena Corredoira debutó abriendo su taller al público en Estudios Abertos Quintana

Algunos como turistas, revisando el mapa para localizarlos a todos. Otros yendo a tiro fijo con conocimiento previo. A Coruña vuelve a acoger su peregrinación más curiosa, la que hace que los vecinos de la ciudad recorran más de medio centenar de talleres de artistas herculinos en una nueva edición de Estudios Abertos que este año cuenta, como explicaba el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, con una novedad: que el evento se extiende a dos jornadas, abriendo muchos de los espacios este domingo también.

“Volcar el arte a la ciudad y enseñar nuestras cocinas a los ciudadanos siempre es interesante”, explica Gosia Trebacz, que abrió las puertas de su estudio, Sto Lat, sito en San Vicente, en Os Mallos. “En vez de ir a una tienda y darte un paseo, pasas por los estudios y ves lo que hace la gente creativa de esta ciudad”, comenta Trebacz, que tenía previstas actividades poéticas con Miguel Anxo Fernán Vello y con Sol Mariño, residente de Sto Lat. “En los tiempos que corren, la cultura va siempre en última fila, pero por eso estas iniciativas son las que incitan y animan a que la vean, la vivan, la manoseen y compren, que los artistas no vivimos del aire”, comenta la creadora entre risas.

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Siguiendo la ruta hacia el centro, en el entorno del Agra do Orzán también abrieron sus puertas varios estudios. Entre otros el de Demo Editorial, de Manel Cráneo. “É case como quedar espido diante da xente”, apunta. “É unha sensación moi bonita, porque ti tamén coñeces xente nova”, añade Cráneo, que destaca que es “unha moi boa iniciativa” para profesiones como la artística, que implica pasar muchas horas en solitario en el taller. El autor debuta en Estudios Abertos, “son primeirizo”, aunque suele hacer a título personal una jornada similar durante las navidades. En esta ocasión, además de abrir las puertas de su casa, Manel Cráneo presentó una lámina deportivista creada con el colectivo Old Faces y una serie llamada ‘Galicia Morta’, representando aspectos importantes, pero olvidados, de la tradición gallega a través de sus característicos esqueletos: “Por exemplo, temos unha lámina que representa o primeiro chubasqueiro que houbo en Galicia, antes incluso de que existira Inditex (risas), a coraza feita de palla que existía nos Ancares, no Courel... e temos o esquelete coroza”, explica un Manel Cráneo que espera que la experiencia sea buena para repetir el año que viene abriendo los dos días. “Eu este ano fago un pouco de trampa, pecho ás 21.00 horas, aínda que outros artistas sigan, para así ir eu a velos, porque da moita rabia que haxa más de 50 estudos abertos e que, como ti participas, non poidas ir”, explica entre risas.

El faro artístico

Cruzada la estrechez del istmo herculino, Monte Alto y la Ciudad Vieja se erigen como un faro artístico en el que se concentran buena parte de los estudios.

Como el de Daniel Remeseiro, que desde hace diez años invita a sus compañeros del grupo Eskombro: Ana Barranco, Fernando Páez e Ignacio Pardo. “Lo más importante es dar a conocer la obra, que la gente vea que en el barrio hay vida y conozca lo que hacemos”, apunta el propio Remeseiro, que asegura que “la reivindicación es que hay que apoyar el arte, igual que se apoyan a los cocineros o que se pone el grelo como kilómetro cero, también hay que mirar al arte”. “Todo el barrio visita las salas y son muy fieles”, añade Pardo, que destaca las “peregrinaciones” de gente que recorre el medio centenar de estudios. “Hay gente que tiene tiempo de verlos todos, nosotros no podemos, tenemos que hacer guardia, comer aquí, cenar aquí...”, indica Pardo antes de que complete Fernando Páez: “dormimos aquí también”, afirma ante las risas del resto.

El taller de Daniel Remeseiro contó en Estudios Abertos con una exposición con obras suyas y de sus compañeros del grupo Eskombro Quintana

No muy lejos debuta abriendo su estudio Elena Corredoira, en el Campo de Marte. “Poder enseñar el proceso es interesante, a veces más que el propio artista”. “Es divertidísimo”, asegura la artista, que en años anteriores solía “hacer la ruta con el mapa”. Además, propone un taller de “transferencia de fotocopias”.

Carmen Soriano también abrió su estudio, en la calle Forcarei, con una curiosa instalación para poner en valor la basura generada y con otra artista invitada, Ana Lee. Es Ana Lee quien pone en valor la importancia de abrir los estudios, “porque es maravilloso que conozcan el pulso cultural de la ciudad”, pero también “porque te hace limpiar el taller”, indica entre risas. “Es muy interesante la mezcla de públicos, gente curiosa que viene a conocer y otra que ya tiene un trasfondo, interactúan diferente, es muy lindo”, dice Soriano.

Precisamente este último taller visitó el edil de Cultura, que alaba la propuesta: “Temos a sorte de vivir nunha cidade con moi bos artistas, que ten un tecido cultural moi dinámico, á vangarda das tendencias actuais, pero bebendo da tradición dunha cidade que recibiu moitísimas culturas”.