A Coruña disfruta del producto local y de la gastronomía vinculada al océano de Mar de Mares

Nunca es mal momento para celebrar la cultura marinera que tanto representa a A Coruña. Con el objetivo de ser el punto de encuentro ideal en el que proteger “o noso corazón azul”, el festival Mar de Mares regresa un año más a la ciudad con productos locales, propuestas creativas, actividades familiares y una variada gastronomía vinculada al océano. El evento, que reunió a más de 300.000 personas en sus doce ediciones, inauguró ayer en O Parrote otro de sus clásicos: el Mercado Mar de Mares, una cita que combina divulgación, artesanía y comida con el objetivo de vivir un poco más parte de la cultura coruñesa.

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Al menos ese fue el objetivo de los cientos de personas que, desde las 11.00 horas, se reunieron esta mañana a orillas del puerto para disfrutar de lo que Mar de Mares tenía preparado. Y es que, a mayores de los diferentes stands expuestos por la zona de O Parrote, desde las 13.00 horas los coruñeses también tuvieron la posibilidad de participar, junto al escritor Arturo Lezcano, en todo un encuentro inspirador sobre la importancia del mar para conectar identidades, historias y herencias compartidas.

A partir de las 14.00 horas, el pop español y latino del Grupo Melao levantó el ánimo de los presentes en una jornada matinal en la que, si bien no hacía demasiado frío, los cielos se mantuvieron nublados durante gran parte del día. No obstante, ese no fue un impedimento para que los coruñeses bajasen al centro a celebrar su cultura marinera.

El programa

Durante la jornada de este domingo, continuarán las actividades del mercado. Desde su apertura, a las 11.00 horas, se ofrecerá al público varios talleres, entre ellos, uno de impresión con tipos móviles y ‘O mar que eu quero’, a cargo de Greenpeace. A mediodía, un ‘showcooking’ de Paula Martínez y Lolo Mosteiro, de A Artesa da Moza Crecha, sorprenderán a los asistentes, mientras que, a partir de las 13.30 amenizarán la jornada el Grupo de Cantos de Taberna de la Asociación Cultural Alexandre Bóveda.

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Ya por la tarde, la asociación Amicos explicarán sus proyectos ‘Lab-Mar’ y ‘Cabalga’, sobre el cuidado y la protección del medio marino. A las 17.00 horas, cerrará la edición el taller de joyas hechas con diferentes tipos de basura marina recuperada.