Estos son los únicos altavoces con alto volumen que sonarán en las playas coruñesas

Colocación megafonía en la playa Víctor Seoane

Las playas de A Coruña contarán este verano con un sistema de megafonía destinado al servicio de salvamento y socorrismo. La instalación de los nuevos altavoces coincide con la entrada en vigor de la nueva ordenanza municipal que limita la contaminación acústica en los arenales y prohíbe el uso de altavoces, equipos de música y otros dispositivos sonoros que puedan generar molestias al resto de usuarios.

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De esta forma, los altavoces gestionados por los socorristas serán los únicos dispositivos de gran alcance autorizados para emitir mensajes dirigidos al conjunto de los bañistas. Su función será trasladar avisos de seguridad, informar sobre cambios en las banderas, alertar de posibles riesgos en el mar o comunicar incidencias.

Operarios colocan la megafonía en la playa Víctor Seoane

La nueva infraestructura forma parte de los preparativos de la temporada de verano y busca mejorar la comunicación entre los equipos de salvamento y las cientos de personas que cada día utilizan los principales arenales de la ciudad.

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La ordenanza de playas aprobada por el Ayuntamiento establece restricciones de uso de aparatos de reproducción sonora para favorecer la convivencia y reducir el ruido en espacios especialmente concurridos durante los meses estivales.

Con la temporada alta a punto de comenzar, la instalación de estos equipos refuerza uno de los principales canales de comunicación en las playas coruñesas, que este verano serán más silenciosas para los usuarios, pero seguirán contando con una voz autorizada cuando la seguridad lo requiera.