A Coruña
Reabre el Stradivarius de la plaza de Lugo, en A Coruña, tras su reforma
Los clientes ya pueden volver a hacer sus compras en este establecimiento
Inditex avanza en su plan para renovar la imagen de una de sus tiendas más emblemáticas de A Coruña, el Stradivarius situado en la plaza de Lugo, en plena zona comercial de la ciudad.
Este local cerró hace poco más de un mes para la ejecución de una remodelación y ahora los clientes ya pueden volver a realizar sus compras en este punto tras concluir los trabajos. Esta actuación ha servido para llevar a cabo una remodelación integral del local para que ofrezca una imagen adaptada a las últimas tendencias, con amplios espacios y para incorporar la última tecnología.
Este establecimiento se encuentra ubicado en una zona que cuenta con varios locales de Inditex, como Zara, Zara Man, Massimo Dutti, Bershka y Zara Home.