Reabre el Stradivarius de la plaza de Lugo, en A Coruña, tras su reforma

Stradivarius de la plaza de Lugo Carlota Blanco

Inditex avanza en su plan para renovar la imagen de una de sus tiendas más emblemáticas de A Coruña, el Stradivarius situado en la plaza de Lugo, en plena zona comercial de la ciudad.

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Este local cerró hace poco más de un mes para la ejecución de una remodelación y ahora los clientes ya pueden volver a realizar sus compras en este punto tras concluir los trabajos. Esta actuación ha servido para llevar a cabo una remodelación integral del local para que ofrezca una imagen adaptada a las últimas tendencias, con amplios espacios y para incorporar la última tecnología.

Este establecimiento se encuentra ubicado en una zona que cuenta con varios locales de Inditex, como Zara, Zara Man, Massimo Dutti, Bershka y Zara Home.