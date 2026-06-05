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A Coruña

Reabre el Stradivarius de la plaza de Lugo, en A Coruña, tras su reforma

Los clientes ya pueden volver a hacer sus compras en este establecimiento

Redacción
05/06/2026 16:58
Stradivarius de la plaza de Lugo
Stradivarius de la plaza de Lugo
Carlota Blanco
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Inditex avanza en su plan para renovar la imagen de una de sus tiendas más emblemáticas de A Coruña, el Stradivarius situado en la plaza de Lugo, en plena zona comercial de la ciudad. 

Edificio de Zara.com, ubicado en la sede central de Inditex en Arteixo

Inditex, entre las 1.000 mejores empresas para trabajar en Europa, según el 'Financial Times'

Más información

Este local cerró hace poco más de un mes para la ejecución de una remodelación y ahora los clientes ya pueden volver a realizar sus compras en este punto tras concluir los trabajos. Esta actuación ha servido para llevar a cabo una remodelación integral del local para que ofrezca una imagen adaptada a las últimas tendencias, con amplios espacios y para incorporar la última tecnología. 

Este establecimiento se encuentra ubicado en una zona que cuenta con varios locales de Inditex, como Zara, Zara Man, Massimo Dutti, Bershka y Zara Home.

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