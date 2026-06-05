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A Coruña

Más de medio centenar de artistas de A Coruña abren las puertas de sus 'casas' este fin de semana

Este año habrá estudios que abran sábado y domingo

Redacción
05/06/2026 20:14
Estudios Abiertos @ Mónica Arcay (1)
Una edición pasada de Estudios Abertos
Archivo El Ideal Gallego
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Este fin de semana se celebra en la ciudad una nueva edición de Estudios Abertos, la propuesta con la que más de medio centenar de artistas abrirán las puertas de sus hogares, de los lugares donde fluye su creatividad habitualmente. A diferencia de otras ediciones, este año Estudios Abertos se celebrará tanto el sábado como el domingo, por lo que del más de medio centenar de artistas participantes algunos abrirán el sábado, otros el domingo y muchos de ellos ambos días. Los horarios de apertura de cada estudio se pueden consultar en la web municipal (coruna.gal/estudiosabertos).

Todos aquellos interesados podrán consultar el listado de estudios participantes, y su situación en el mapa, tanto en la mentada web como en las redes sociales de Estudios Abertos.

A Revolteira, Alejandro Mosquera, Ali Ali, Álvaro Dorda Estudio, Anna Franke y Durán Candal, ARTestudio, Avestudio, Balune, Carmen Soriano, Chelo Facal, Daniel Remeseiro, EA Valdés, Edgar Ortiz, Elena Corredoira, Emile Gireau, Ese Sitio, Espazo Salgado, Juan Miranda, Manuel Suárez Casal, Estudo Demo Cultural, Faura Balsa, Tatiana Medal, Victoriano Fernández, O Raposo Púrpura, Noemí Penela, Mónica Coto Art, Pedro Bueno, Ramón Astray, Regalarte, Sofía Serrano, Román Romeral, Rodrigo Vértebra, Risco Studio o Sto Lat son algunos de los 55 espacios de artistas y creadores que abrirán al público en Estudios Abertos.

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