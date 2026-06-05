Malú regresa a A Coruña con su nuevo tour

La cantante durante un concierto El Ideal Gallego

Los seguidores de Malú ya tienen una fecha marchada en el calendario. La cantante regresará a A Coruña el próximo 22 de noviembre dentro de su nueva gira "Quince Tour 2026-2027", con la que volverá a los escenarios tras anunciar una nueva etapa en su carrera musical.

La artista confirmó recientemente el lanzamiento de este tour a través de sus redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje dirigido a sus seguidores: . “Quince me ha llevado de vuelta a mí. Y ahora toca vivirlo donde más feliz soy: con vosotros”, escribió al presentar una gira que recorrerá numerosas ciudades españolas.

A Coruña será una de las paradas destacadas de este esperado regreso, permitiendo al público gallego reencontrarse con una de las voces más reconocidas del panorama musical español. El concierto formará parte de una gira con la que Malú celebrará una etapa especialmente significativa de su trayectoria y en la que repasará algunos de los grandes éxitos que la han convertido en una de las artistas más populares del país.

La noticia ha sido recibida con entusiasmo por sus seguidores, que llevaban tiempo esperando una nueva oportunidad para disfrutar de la cantante en directo. El anuncio del concierto coruñés se suma a las primeras fechas confirmadas del “Quince Tour”, una gira que promete emoción, reencuentros y un recorrido por los temas más emblemáticos de su carrera.

En las próximas semanas se espera que se conozcan más detalles sobre el espectáculo y la venta de entradas para la cita coruñesa del 22 de noviembre.