Los vecinos de San Pedro de Visma, hartos del colapso vial cuando juega el Dépor: “Es imposible caminar”

Imagen de varios vehículos ocupando una acera del barrio Cedida

Si bien cada partido del Dépor es una fiesta en Riazor y en A Coruña, los vecinos de San Pedro de Visma llevan mucho tiempo afrontando unas negativas consecuencias derivadas de los encuentros del equipo. Se trata del caos vial que se origina por el volumen de vehículos, muchos de ellos mal estacionados, que ocupan el barrio, impidiendo a los vecinos hacer su vida normal: “Cuando juega el Dépor es imposible caminar”.

Según denuncian los habitantes de Visma, además de no poder aparcar ellos mismos sus propios vehículos, los coches invaden carreteras y aceras e incluso se plantan en las puertas de sus casas. “Si vas en silla de ruedas o si tienes problemas de movilidad, como algunas personas mayores, es aún peor”, explican.

Es un problema, añaden, que se extiende por todo el barrio: “Están en la zona de la antigua capilla, en la calle Río...”. “En noviembre nos visitó la alcaldesa con técnicos municipales, y dijo que iba a establecer una especie de perímetro especial, pero lo único que se ve ahora es que colocan conos cerca de la rotonda del pavo real, que impiden que aparquen en la Tercera Ronda y ahora vengan más aquí, con lo cual aún es peor”, explican.

En su opinión, tampoco los agentes de la Policía solucionan el problema: “La permisibilidad es enorme, no ves una sola multa, cuando hay cientos de coches que invaden aceras o molestan”. Así, demandan que se sancione más: “Cuando te va al bolsillo es cuanto más te importa, así que creemos que ayudaría como medida disuasoria”.

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Aunque también creen que “lo más correcto sería que hubiese parkings donde pudieses dejar el coche, con buses lanzadera”. Sus plegarias podrían verse cumplidas, en parte, con la construcción del polígono de Visma, que incluirá un aparcamiento. Pero tienen dudas: “Se le planteó al Ayuntamiento en qué va a modificar los accesos y salidas del barrio la construcción del polígono, que tendrá cerca de 4.000 viviendas y por tanto habrá más coches, y dijeron que nos visitarían en navidades, pero aún no tenemos noticias”.