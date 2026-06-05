Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Los vecinos de San Pedro de Visma, hartos del colapso vial cuando juega el Dépor: “Es imposible caminar”

Los habitantes de la zona insisten en pedir que la Policía multe más para evitar que haya tantos vehículos

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
05/06/2026 19:56
Imagen de varios vehículos ocupando una acera del barrio
Imagen de varios vehículos ocupando una acera del barrio
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Si bien cada partido del Dépor es una fiesta en Riazor y en A Coruña, los vecinos de San Pedro de Visma llevan mucho tiempo afrontando unas negativas consecuencias derivadas de los encuentros del equipo. Se trata del caos vial que se origina por el volumen de vehículos, muchos de ellos mal estacionados, que ocupan el barrio, impidiendo a los vecinos hacer su vida normal: “Cuando juega el Dépor es imposible caminar”.

Según denuncian los habitantes de Visma, además de no poder aparcar ellos mismos sus propios vehículos, los coches invaden carreteras y aceras e incluso se plantan en las puertas de sus casas. “Si vas en silla de ruedas o si tienes problemas de movilidad, como algunas personas mayores, es aún peor”, explican.

Es un problema, añaden, que se extiende por todo el barrio: “Están en la zona de la antigua capilla, en la calle Río...”. “En noviembre nos visitó la alcaldesa con técnicos municipales, y dijo que iba a establecer una especie de perímetro especial, pero lo único que se ve ahora es que colocan conos cerca de la rotonda del pavo real, que impiden que aparquen en la Tercera Ronda y ahora vengan más aquí, con lo cual aún es peor”, explican.

En su opinión, tampoco los agentes de la Policía solucionan el problema: “La permisibilidad es enorme, no ves una sola multa, cuando hay cientos de coches que invaden aceras o molestan”. Así, demandan que se sancione más: “Cuando te va al bolsillo es cuanto más te importa, así que creemos que ayudaría como medida disuasoria”.

Edificio de Metrovacesa en San Pedro de Visma

Aprueban la construcción de un edificio en San Pedro de Visma con viviendas a partir de 293.000 euros

Más información

Aunque también creen que “lo más correcto sería que hubiese parkings donde pudieses dejar el coche, con buses lanzadera”. Sus plegarias podrían verse cumplidas, en parte, con la construcción del polígono de Visma, que incluirá un aparcamiento. Pero tienen dudas: “Se le planteó al Ayuntamiento en qué va a modificar los accesos y salidas del barrio la construcción del polígono, que tendrá cerca de 4.000 viviendas y por tanto habrá más coches, y dijeron que nos visitarían en navidades, pero aún no tenemos noticias”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Dos meses y once días para el San Roque y Betanzos abre la elección de sus representantes de 2026
Lucía Tenreiro
Estudios Abiertos @ Mónica Arcay (1)

Más de medio centenar de artistas de A Coruña abren las puertas de sus 'casas' este fin de semana
Redacción
Imagen de varios vehículos ocupando una acera del barrio

Los vecinos de San Pedro de Visma, hartos del colapso vial cuando juega el Dépor: “Es imposible caminar”
Jorge Riveiro
Más de cien personas recibieron sus títulos de grado en el evento, donde también se homenajeó a su fundador y profesor honorario, José Ramón Soraluce Blond

La UDC celebra el 25 aniversario de la Universidad Sénior
Redacción