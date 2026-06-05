Transeúntes atravesando las vallas en San Nicolas María Iglesias

La calle de San Nicolás lleva cerrada días por el riesgo de derrumbe de un edificio ruinoso, el del número 34. El viernes pasado se produjo un derrumbe parcial y los Bomberos tuvieron que intervenir de urgencia. Después de aquello, la Policía Local cerró la calle a la espera de demolición, pero los impacientes transeúntes han comenzado a saltarse las vallas, a pesar del peligro.

A pesar de su pequeño tamaño, San Nicolás es una vía muy transitada por todos aquellos que atraviesan la ciudad desde Panaderas hasta La Marina. Por eso el Ayuntamiento está estudiando medidas para ver si es posible reabrir la calle, aunque fuera parcialmente, este fin de semana. Además, también dos negocios han tenido que cerrar por el mismo motivo.

En todo caso, la demolición será inminente, dado que está contratada. Probablemente se hará la semana que viene.