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A Coruña

Las obras de los Cantones llegan el lunes a la plaza de Mina

Los bancos se instalarán la semana próxima

Abel Peña
Abel Peña
05/06/2026 12:22
Plaza de Mina
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Las obras de los Cantones llegarán a la plaza de Mina el próximo lunes, según avanzó el Ayuntamiento. No se ha concluido todavía el resto de los trabajos (en Cantón Grande, Pequeño y Entrejardines) pero el Gobierno de Inés Rey quiere agilizar así los trabajos. 

La plaza de Mina dejará de ser un triángulo rodeado de tráfico para conectar la calle Compostela con Cantón Pequeño a través de un recorrido peatonal. La calzada entre Sánchez Bregua y plaza de Mina se  adaptará a un solo carril por sentido, como en Los Cantones. 

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También se va a instalar la semana que viene los nuevos bancos, con la superficie de madera fijada con acero a las bases de piedra que llevan semanas en la calle. Se hará en Manuel Casás, en el teatro Colón y el Obelisco.

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