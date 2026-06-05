La Xunta reitera su apuesta por la creación de un área de prestación conjunta del servicio de taxi en A Coruña

Fila de taxis en el aeropuerto de Alvedro Carlota Blanco

La directora xeral de Mobilidade, Judit Fontenla, presentará el lunes a los alcaldes y representantes del área de movilidad de los ayuntamientos de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros la iniciativa de la Xunta para la creación de un área de prestación conjunta del servicio de taxi en la ciudad herculina.

"El Gobierno gallego avanza así en la propuesta hecha ya en la reunión de la comisión de seguimiento del convenio para la prestación del servicio de autotaxi en el aeropuerto de Alvedro celebrada el pasado abril", afirma.

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El objetivo, añade, es "mejorar la eficiencia y la cobertura del servicio de taxi en la comarca, implantando un sistema de licencias compartidas que les permitirá a las personas titulares operar en todo este ámbito territorial con un régimen tarifario único, paradas comunes y turnos coordinados".

Al respecto, explica que los ayuntamientos de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros tienen 519, 28, 23, 34 y 30 licencias de taxi, respectivamente, "por lo que el área de prestación conjunta pasaría a disponer de 634 licencias de taxi para una población global de casi 381.000 habitantes".