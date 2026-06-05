La Xunta avanza medidas de “aislamiento” para proteger los murales de Lugrís de A Coruña

Parte de los murales de Lugrís en el viejo Fornos Archivo El Ideal Gallego

El director general de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, apuntó este viernes que la Xunta trabaja en el "mejor método para proteger los murales" de Urbano Lugrís de A Coruña y "evitar que se vean afectados por las futuras obras en el local".

La idea es aislar, a modo de cápsula, la planta baja del edificio para salvaguardar las pinturas de las filtraciones de agua y de otras posibles afecciones.

Los murales de Lugrís son un conjunto de doce piezas realizadas en febrero de 1951, situadas en los números 25 y 27 de la calle Olmos, en las paredes de un antiguo restaurante, ejecutados con la técnica 'a secco' y pintura al óleo, ahora propiedad de la Xunta de Galicia, pero pendientes de rehabilitación y musealización.

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En la comisión cuarta del Parlamento, la diputada del BNG Mercedes Queixas acusó a la Xunta de "incumplir" sus obligaciones en cuanto a la protección de los murales.

Según la nacionalista, estas obras "siguen secuestradas en un edificio en ruinas por el abandono institucional de la Xunta de Galicia”.

Frente a ello, el responsable de Patrimonio desgranó las actuaciones desarrolladas desde 2024 para garantizar la conservación del conjunto, entre ellas estudios históricos, artísticos y estructurales, análisis de los materiales pictóricos, levantamientos tridimensionales de alta precisión y la elaboración de un diagnóstico completo completa con propuesta de intervención.

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En esta línea, dijo, se realizaron trabajos de toma de datos 3D de alta precisión sobre soporte geométrico y se llevó a cabo un estudio constructivo y estructural del edificio.

Además, se analizaron los estratos policromados, procediendo a la fijación de aquellos que se encontraban en riesgo de desprendimiento, y se ejecutaron otras actuaciones puntuales de urgencia para evitar afecciones derivadas del progresivo deterioro del local, especialmente por filtraciones de agua y grietas.

Todo ello se completó con estudios históricos y artísticos, así como con la redacción de un informe de diagnóstico y propuesta de intervención.

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También explicó que se llevaron a cabo medidas urgentes de fijación de estratos pictóricos en riesgo de desprendimiento y que en 2026 continúan las labores de control, seguimiento y conservación preventiva.

Así las cosas, Ángel Miramontes recordó que desde que la Xunta de Galicia adquirió el conjunto mural en 2024, y teniendo en cuenta que la titularidad del edificio es privada, “ha mostrado su total compromiso con su recuperación, mantenimiento y puesta en valor”.

Con todo, insistió en que la principal dificultad radica en el estado del edificio y en los retrasos vinculados a la obtención de licencias urbanísticas por parte de la propiedad.

Remarcó que su departamento está realizando “un seguimiento exhaustivo del estado de conservación de los murales de Lugrís y mantiene comunicación con los propietarios del inmueble con el fin de interesarse por la elaboración del proyecto de rehabilitación”.