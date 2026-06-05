Acto de cesión de las parcelas (incluida Rey Abdullah) hace un año Patricia G. Fraga

La Xunta adjudicará la construcción de un edificio de 12 viviendas de promoción pública en Rey Abdullah a la empresa Prosema Noroeste, S.L., por importe de 2.087.490 euros, según acordó hoy el Consello de Administración da Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal), presidido por la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue.

Se construirá un edificio de bajo y seis plantas en el polígono de la plaza porticada, más conocida como Ángel Ron Fraga. Esta parcela fue cedida por el Ayuntamiento hace un año, junto con otras dos, una en Los Rosales y otra en Pedro Fernández.

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La planta baja estará dedicada a 12 trasteros. En cada una de las plantas de la 1 a 6 habrá dos viviendas. Una será de dos dormitorios y a otra de uno, de manera que en total habrá seis viviendas de cada tipo.