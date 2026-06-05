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A Coruña

La UDC celebra el 25 aniversario de la Universidad Sénior 

En el acto se entregaron más de cien títulos a los graduandos de la XXI promoción

Redacción
05/06/2026 18:46
Más de cien personas recibieron sus títulos de grado en el evento, donde también se homenajeó a su fundador y profesor honorario, José Ramón Soraluce Blond
El Paraninfo de la UDC se engalanó, este jueves, para celebrar los 25 años de la Universidad Sénior
Patricia G. Fraga
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El Paraninfo de la UDC acogió, la mañana de este viernes, el acto conmemorativo de los XXV años de la Universidad Sénior, una cita que congregó también a las más de 100 personas que se graduaron este año en la XXI promoción. El acto estuvo presidido por el rector de la UDC, Ricardo Cao y contó con la asistencia de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y del director general de Mayores y Atención Sociosanitaria, Antonio Acevedo.

Esta iniciativa, explicó Cao, se puso en marcha hace 25 años con la voluntad de abrir la universidad a la ciudadanía, de derribar barreras y de demostrar que el conocimiento no entiende de edades y “representa como pocas el compromiso de nuestra universidad con la sociedad”.

Desde entonces, subrayó Cao “se convirtió en un espacio de encuentro, de participación y de crecimiento personal, en el que se comparten experiencias, si construye pensamiento crítico y si fortalece el vínculo con la sociedad”.

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El XXV aniversario de la Universidad Sénior, en fotos

Más de cien personas recibieron sus títulos de grado en el evento, donde también se homenajeó a su fundador y profesor honorario, José Ramón Soraluce BlondVer más imágenes

La universidad pública, incidió Cao, tiene entre sus misiones fundamentales precisamente esa: “la de la formación integral de las personas a lo largo de toda su vida”. De hecho, el impulso esa formación permanente es un pilar estratégico de la UDC. Y dentro de ella la Universidad Sénior es una de las mejores expresiones de ese compromiso.

El evento de este viernes fue testigo también de un homenaje al profesor José Ramón Soraluce Blond, fundador de la Universidad Sénior y profesor honorario, quien pronunció una conferencia magistral con motivo de este aniversario y recibió un regalo simbólico en nombre de la UDC.

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