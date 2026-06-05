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A Coruña

Estafan 20.000 euros a una persona de A Coruña mediante el timo del 'tocomocho'

Entre los casos detectados recientemente en Galicia figura un episodio ocurrido la pasada semana en la ciudad

Redacción
05/06/2026 11:32
Un policía nacional trabaja ante un ordenador
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EFE
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La Policía Nacional ha lanzado una alerta ante la reaparición en Galicia de la conocida estafa del 'tocomocho', un fraude tradicional que en las últimas semanas ha vuelto a dejar varias víctimas en diferentes ciudades de la comunidad autónoma. Una de ellas fue en A Coruña, donde a una persona le sustrajeron mediante este método 20.000 euros.

Según informa la Jefatura Superior de Policía, los delincuentes han conseguido engañar a numerosas personas, especialmente de edad avanzada, logrando apoderarse de importantes cantidades de dinero y joyas mediante un método basado en la manipulación y la confianza.

Las víctimas suelen ser personas mayores que caminan solas por la vía pública. Los estafadores las seleccionan por su vulnerabilidad y las abordan con una actitud amable y cercana, utilizando un relato cuidadosamente preparado para ganarse su confianza.

Cómo funciona la estafa

El fraude se desarrolla generalmente en tres fases perfectamente coordinadas:

El primer contacto

Uno de los delincuentes se acerca a la víctima asegurando que posee un billete de lotería premiado, pero que no puede cobrarlo por alguna circunstancia urgente o excepcional, como ser extranjero, carecer de documentación o atravesar una situación familiar complicada.

La confirmación

Poco después aparece un segundo implicado, que aparenta ser un viandante ajeno a la situación. Este supuesto testigo verifica que el boleto está premiado, consultándolo en su teléfono móvil o en un listado, e incluso se ofrece a aportar dinero para comprarlo.

El engaño final

Entre ambos convencen a la víctima para que entregue una importante suma de dinero o joyas a cambio del supuesto billete ganador, cuyo valor sería muy superior. En algunos casos, los estafadores acompañan a la víctima hasta su domicilio o incluso al banco para retirar los fondos necesarios. Una vez obtienen el dinero, desaparecen.

Recomendaciones para evitar ser víctima

La Policía Nacional recuerda que la mejor defensa frente a este tipo de delitos es la prevención y la prudencia.

Entre las principales recomendaciones destacan:

  • Desconfiar de cualquier desconocido que ofrezca boletos de lotería supuestamente premiados o negocios rápidos con grandes beneficios económicos. 

  • No acudir nunca al banco acompañado por personas desconocidas para retirar dinero destinado a una transacción realizada en la calle. 

  • Mantener la calma y evitar tomar decisiones precipitadas ante situaciones que generen sensación de urgencia. 

  • Consultar siempre con familiares o personas de confianza antes de entregar dinero o bienes de valor.

Qué hacer ante una sospecha

La Policía Nacional recomienda que, si una persona es abordada en circunstancias similares o presencia cómo alguien puede estar siendo víctima de este fraude, contacte de inmediato con el teléfono de emergencias policiales, el 091.

Asimismo, resulta de gran ayuda intentar recordar detalles como la apariencia física de los sospechosos, su vestimenta o el vehículo utilizado, información que puede ser clave para facilitar su identificación y posterior localización.

Las autoridades insisten en la importancia de informar a familiares y conocidos de edad avanzada sobre este tipo de estafas, ya que continúan siendo el principal objetivo de los delincuentes

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