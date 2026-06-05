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A Coruña

La "mejor orquesta de España" mira a sus 'Raíces' para la temporada 2026-27

La OSG volverá el próximo curso al Coliseum y viajará a Colombia

Óscar Ulla
Óscar Ulla
05/06/2026 13:23
Presentación de la temporada 2026-27 de la oSG
Presentación de la temporada 2026-27 de la OSG
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Aunque todavía queda alguna fecha en el curso actual, la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) ya prepara la próxima temporada 2026-27, que mirará a sus 'Raíces', ya que este será el nombre de la próxima campaña, en la que la orquesta estrenará nueva imagen corporativa.

El gerente del Consorcio para la Promoción de la Música, Juan Antonio Cuéllar, era el encargado este viernes de presentar las novedades del próximo curso de la que tiene claro que es "la mejor orquesta de España". Cuéllar, que afronta así su segunda temporada al frente del Consorcio, destacaba que la nueva imagen institucional de la OSG se "afinca en la naturaleza gallega", motivo por el que el director titular, Roberto González-Monjas ha dado en llamarla 'Raíces'. De este modo, habrá obras de "diez compositores gallegos de todas las épocas" en una temporada que comenzará el 25 y 26 de septiembre con la tercera sinfonía de Mahler.

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"Si no hacemos nosotros música gallega, ¿quién la hace?", se preguntaba Cuéllar mientras destacaba la presencia en la programación de compositores como Andrés Gaos o Marcial del Adalid, pero también "más actuales". Habrá también un "enfásis importante" en la música lationamericana, siempre con "conexión con Galicia" y se estrenarán obras nunca escuchadas tocadas por la OSG, como la 'Gran pascua rusa', de Rimski-Korsakov. En total, la temporada de abono se dividirá en 24 conciertos en viernes y otros doce en sábado.

Pero habrá más propuestas, como un concierto en enero de 2027, con Abraham Cupeiro, en el Coliseum de A Coruña. Si este año la OSG triunfó en el Reino Unido, en octubre cruzará el charco para ofrecer tres conciertos en el Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá, en Colombia. Además, los músicos de la OSG volverán a ofrecer una semana de conciertos solidarios para entidades sociales y en espacios culturales como el Circo de Artesanos o el Museo de Belas Artes. También se repetirán propuestas educativas como el concierto 'Chorus', también en el Coliseum y se realizarán una serie de actuaciones de cámara en colaboración con Afundación. "Nos espera mucho trabajo", aseguraba Cuéllar a modo de conclusión.

Acompañaron a Cuéllar en la presentación la alcaldesa, Inés Rey, la delegada territorial de la Xunta, Belén do Campo, y la diputada Avia Veira, que no dudaron en felicitar a la OSG por su trabajo y alabar la nueva propuesta de imagen institucional con la mirada puesta en las raíces gallegas.

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