Javier Hurtado | “Tenemos 50 metros escasos de carretera para una fiesta”

Javier Hurtado, presidente vecinal de Mesoiro, ayer en el social | dani patiño Dani Patino

Francisco Javier Hurtado (A Coruña, 1959) lleva casi una década luchando por convertir Mesoiro Viejo, lo que él denomina un pueblo, en un barrio al mismo nivel que el resto de la ciudad. Hoy celebra unas fiestas diferentes: una sola jornada, con barra libre de churrasco y pulpo por apenas 25 euros. También habrá dos dúos. Será la ocasión de olvidar las penas y las reivindicaciones en una jornada familiar.. Estoy casado en Mesoiro desde hace casi 50 años y soy de A Barcala de Cambre.

¿Cuáles son las expectativas que tiene con estas fiestas?

La idea es hacer una reunión familiar, en la que nos podamos reunir todos aquellos niños que quieran, sean del barrio que sean. La idea es que la gente participe de nuestra oferta. Para eso hemos instalado las colchonetas y hemos previsto la fiesta de la espuma. Así podemos darle un poco de vida al pueblo, que está muy apagado. No hay inversiones, ni limpieza de las aceras. Todas las calles están que dan pena, y ni siquiera a los árboles se les hace un mantenimiento. Por eso, el montaje se ha complicado. Estamos muy olvidados por parte de Medio Ambiente.

Viendo el cartel, es difícil saber si es más importante bailar o comer...

Está muy bien, porque se trata de lo que se denomina merienda cena. Queremos darle vida al local social que tenemos y, como dije antes, la idea es juntarnos. Creo que todos vamos a pasarlo muy bien. Lo malo es que para hacer una fiesta tenemos escasos 50 metros de carretera. No tenemos ni dónde bailar, a pesar de que al lado hay una finca de 1.200 metros cuadrados. Es un terreno no urbanizable, donde se podría hacer una zona verde. Además, no hemos podido colgar los arcos de luces por culpa de las ramas de un árbol que sobresale. Se lo hemos comunicado al Ayuntamiento, pero nos contestan que no se pueden podar

Llama la atención que la barra libre es de comida...

Es un catering de Pulpeira Mosquera de Melide. Tú te sientas y ellos te sirven pulpo hasta hartar, churrasco hasta hartar y patatas, ensalada... Todo eso es por un precio muy módico.

¿Se han quejado los vecinos por tener que pagar 25 euros?

A los vecinos les gusta cuanto más barato mejor. Si no fuera por el dinero de la asociación, este menú se iría a los 35 o 40 euros por personas. Queremos que sea todo algo muy familiar. Esperamos ser más de 100 personas, solamente para cenar. Luego, para la fiesta vendrá más gente a bailar. Este año tenemos dos dúos solamente para eso. Ambos están muy bien.

¿Cómo se las han arreglado con el sistema de financiación?

Para mí, fue lo mejor que pudo hacer este Ayuntamiento. El del catering todavía no había cobrado lo de hace dos años, pero con este medio se le puede ingresar por adelantado. Se pasan las facturas y quedamos todos contentos. Es la mejor solución a la que podía haber llegado el Ayuntamiento. El primer año se hizo mucho ruido, porque hubo quien quiso meterle miedo a la gente.

Siempre son uno de los barrios más activos a la hora de protestar, ¿cuáles son las mayores urgencias del barrio?

Hay asociaciones que acaban de nacer y han conseguido inversiones de medio millón de euros. Nosotros llevamos décadas, y tardamos muchísimo en asfaltar un camino de piedra. Aquí, un niño de 5 años en adelante no tiene un espacio para darle una patada a un balón, y estamos hartos de pedir.

A nivel personal, ¿cuántos años de fiestas le quedan por delante?

Estoy hasta la coronilla de pelear y he puesto incluso dinero de mi bolsillo. Lo único que pido es que, si alguien está interesado en coger la asociación, estoy dispuesto a la entrega de poderes. Solo estamos pidiendo cosas para los niños.