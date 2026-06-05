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A Coruña

Hace 25 años | Muere un trabajador en una obra de San Nicolás

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
05/06/2026 00:05
L *** Local Caption *** 5 JUNIO 2001 PAGINA 12 / 05 NOVIEMBRE 2001 PAGINA 24Un policía custodia el cuerpo sin vida del obrero fallecido en junio de 2001 en un accidente laboral en San Nicolás
Un policía custodia el cuerpo sin vida del obrero fallecido en junio de 2001 en un accidente laboral en San Nicolás
Archivo El Ideal Gallego
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Hace 100 años, en 1926, el Ayuntamiento de A Coruña iniciaba los concursos para construir el ventanal del palacio municipal y decorar su interior, mientras que hace 75, en 1951, los sucesos eran noticia, con el robo de sacos de azúcar y un peligroso resbalón por culpa de una monda de plátano. Hace 50 años, en 1976, un grupo de madres consiguió que se limpiase el parque de Santa Margarita, y hace 25, en 2001, fallecía un operario que trabajaba en una obra de San Nicolás.

Fallece un obrero en San Nicolás tras caerse desde unos seis metros de altura

Un obrero de 58 años de edad murió tras caerse desde un andamio que estaba situado a unos seis metros de altura. El fallecido se encontraba trabajando a las tres y media de la tarde en la fachada de un edificio en construcción en la calle de San Nicolás, cuando se precipitó al vacío sin que aún se conozcan las causas de la caída. 

Una patrulla de la Policía Nacional, en el lugar de los hechos

Muere un hombre al caer desde el tejado del instituto Agra do Orzán

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Además, el hospital Abente y Lago ha abierto una nueva unidad de enfermería, que atenderá a 21 camas de cirugía. Desde la puesta en funcionamiento del hospital, 380 pacientes fueron ingresados y se realizaron un total de 2.824 intervenciones en los cinco quirófanos que funcionan en la actualidad. Además, la unidad de radiología realizó más de 2.500 pruebas generales, 1.402 ecografías y 1.702 mamografías.

Un grupo de madres consigue que se limpie el parque de Santa Margarita

Por el parque de Santa Margarita han aparecido equipos de limpieza, como reacción a las quejas elevadas por una serie de madres, desde las páginas de este periódico, por el deplorable estado en que se encuentra lo que podría ser el gran parque de La Coruña. Ahora hace falta que ese ánimo limpiador no decaiga, y que pronto marche adelante el proyecto de hacer un parque en condiciones, antes de que la especulación continúe devorándolo, como ha hecho desde hace mucho tiempo y sigue haciéndolo con más o menos sutileza –y agarraderas legales–. 

Por otro lado, la Asociación de Vecinos de Labañou –en trámite– celebró una asamblea en el Colegio “Calvo Sotelo”, con asistencia de unas trescientas personas.

El robo de tres sacos de azúcar y el resbalón en una monda de plátano

Por don Manuel Linares González, de 81 años, con domicilio en San Andrés 115 segundo, se denunció en la Comisaría de Policía el robo de tres sacos de azúcar que tenía en un almacén de su propiedad sito en la calle de las Huertas número 31. Se valora lo sustraído en 1.800 pesetas. 

Por otra parte, otra víctima más de la falta de civismo ha sido Gerardo Fernández Lema, de 31 años, domiciliado en Argudín Bolívar 30, primero, quien tuvo la desgracia de resbalar por culpa de una monda de plátanos tirada al suelo por quien sin duda no tiene la menor idea de los perjuicios que puede acarrear a los demás. El señor Fernández lamenta en estos momentos una luxación y probable fractura de la muñeca izquierda, lesión de la que fue asistido en la Casa de Socorro del Hospital.

Concursos para construir el ventanal y la decoración del palacio municipal

Después de una larga reunión secreta, se abrió la sesión extraordinaria del pleno, que fue presidida por el alcalde señor Casás y a la que asistieron 24 concejales. Se leyó y aprobó el acta del pleno anterior, así como el nuevo contrato de arriendo del local en que se halla instalada la Escuela de Párvulos de la Normal de Maestras. Seguidamente se da cuenta del concurso abierto para la construcción del ventanal de la fachada del palacio municipal. Se da cuenta igualmente del concurso abierto para las obras del decorado interior del palacio. 

Por otra parte, resultaron este año brillantísimas y solemnes las tradicionales y hermosas fiestas del Santísimo Corpus Christi de Miño. El templo parroquial se vio lleno de fieles.

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