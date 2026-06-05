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A Coruña

Fiebre por los nuevos urinarios de un pub de A Coruña: "Alguno dice que ya la mete por la escuadra"

El Bristol de Torreiro ha ido un paso más allá de la locura por el Dépor y el Mundial y ha instalado una alfombra con portería y portero

Guillermo Parga
Guillermo Parga
05/06/2026 11:11
Los nuevos urinarios de Bristol, esta semana
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Que la hostelería y el fútbol son vasos comunicantes está fuera de toda duda. Pero que la fiebre por el ascenso del Dépor y la llegada del Mundial se ha metido hasta el fondo de la A Coruña se evidencia en decisiones como la de la propiedad de Bristol, que ha decidido hacerle un favor a los que gozan de menos puntería a la hora de evacuar. Desde esta semana, ir al baño será un poco más divertido, sobre todo para los hombres, que podrán jugar a ser Haaland o Harry Kane mientras intentar acertar en el hueco correspondiente.

Arriba Yolanda Villa (propietaria de Mardi Gras), Mery Bristol (Bristol) e Iria Pose (jefa de personal de The Clab); abajo Belén (2)

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Mery, la propietaria del local de Torreiro, ha instalado alfombrillas con portería y portero incluido, que emulan una tanda de penaltis cada vez que hay que orinar. “Los clientes están encantados, y alguno dice que ya la mete por la escuadra”, bromea. “La verdad es que se nota y estamos todos más contentos”, añade sobre los típicos despistados que lo dejan todo perdido. 

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De hecho, el Bristol se caracteriza por tener una de las clientelas más singulares, y su dueña teme que a alguno le dé por ir un paso más allá. “Hay de todo, y depende de lo despistada que esté la gente a la hora de acertar, todo depende de la hora de la noche, pero no sé si acabará habiendo campeonatos”, asevera. 

Para la versión femenina, Mery Bristol dice que está pensando en instalar "una canasta de baloncesto".

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