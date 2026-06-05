El reloj floral de los Jardines de Méndez Núñez pierde sus agujas

Las manecillas del reloj ya no se encuentran visibles sobre la esfera vegetal, Quintana

El emblemático reloj floral situado en los Jardines de Méndez Núñez, uno de los elementos más reconocibles del centro de A Coruña, ha amanecido sin sus agujas, una circunstancia que ha llamado la atención de numerosos vecinos y visitantes que transitan diariamente por este espacio histórico de la ciudad.

Las manecillas del reloj, que permiten conocer la hora desde distintos puntos del parque, ya no se encuentran visibles sobre la esfera vegetal, alterando la imagen habitual de uno de los símbolos más fotografiados de los jardines coruñeses. La ausencia de las agujas ha generado sorpresa entre los ciudadanos, que han compartido imágenes y comentarios sobre el estado del reloj a lo largo de la jornada.

Por el momento, no han trascendido las causas de la desaparición de estos elementos ni si se trata de una incidencia técnica, una retirada temporal por motivos de mantenimiento o un posible acto vandálico. Tampoco se ha informado de los plazos previstos para su reposición.

Mientras se esclarecen las circunstancias de lo ocurrido, el singular reloj permanece marcando una hora imposible: la de una esfera sin agujas que ha dejado de cumplir su función principal para convertirse en objeto de curiosidad entre los coruñeses.