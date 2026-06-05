El grupo coruñés FUA lleva su música a las puertas del Teatro Rosalía

La música volvió a tomar protagonismo en el centro de A Coruña de la mano de FUA, una formación de cuerda coruñesa que se ha convertido en una de las estampas más reconocibles de la calle Real y que en esta ocasión ofreció una actuación a las puertas del Teatro Rosalía de Castro.

El concierto tuvo lugar en el exterior del teatro, donde decenas de personas se detuvieron para disfrutar de un repertorio que combina música clásica y éxitos contemporáneos adaptados a su particular estilo.

El grupo, formado por músicos de cuerda, destaca por reinterpretar temas ampliamente conocidos por el público, acercando este tipo de instrumentos a audiencias de todas las edades. Entre las piezas que suelen formar parte de sus actuaciones figuran bandas sonoras tan populares como la de ‘Piratas del Caribe’, además de éxitos internacionales como ‘Flowers’, de Miley Cyrus, o ‘Rasputin’, de Boney M.

Su propuesta musical se ha ganado el cariño de los coruñeses y visitantes que frecuentan el centro de la ciudad, especialmente la calle Real, donde es habitual encontrarlos amenizando el paseo de vecinos y turistas con versiones sorprendentes y llenas de energía.