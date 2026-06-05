El CHUAC recibe a 132 nuevos residentes y estrena la especialidad de Medicina de Urgencias

El Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) ha celebrado este viernes el acto de acogida de los 132 nuevos residentes que comenzarán su formación sanitaria especializada en los distintos centros de la Área Sanitaria de A Coruña y Cee.

La nueva promoción, que este año estrena como principal novedad la especialidad de Medicina de Urgencias, está integrada por 65 residentes de especialidades hospitalarias, 39 de Medicina Familiar y Comunitaria, 22 de Enfermería, 2 de Farmacia, 2 de Psicología y 2 de Biología.

Los nuevos profesionales desarrollarán su formación en los hospitales Universitario A Coruña, Teresa Herrera, Marítimo de Oza y Abente y Lago, así como en los distintos centros de salud del área sanitaria.

Durante el acto, el gerente del Área Sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde Remeseiro, destacó la importancia que supone para los centros sanitarios la incorporación de nuevos profesionales en formación.

“Los residentes estimulan a los propios integrantes de la institución a mantenerse actualizados y a transmitir sus conocimientos y experiencia para seguir formando especialistas de reconocido prestigio nacional e internacional”, señaló.

Verde Remeseiro también puso el foco en la actividad investigadora como uno de los pilares de la formación que ofrece el área sanitaria. En este sentido, subrayó que los nuevos residentes tendrán la oportunidad de integrarse en grupos de investigación consolidados y participar en proyectos relacionados tanto con enfermedades prevalentes como con patologías minoritarias.

“Una organización o un profesional que no investiga y no se plantea preguntas está abocado a estancarse”, afirmó durante su intervención.

Asimismo, quiso reconocer el trabajo de todos los profesionales implicados en la formación sanitaria especializada, cuya labor contribuye a que el área sanitaria coruñesa continúe siendo uno de los destinos más demandados por los titulados que inician su etapa como residentes.

Los futuros especialistas han elegido el CHUAC y el resto de centros de la red sanitaria coruñesa por la calidad asistencial de sus servicios, reconocida tanto a nivel nacional como internacional en diversas áreas clínicas.

A ello se suma el creciente impulso de la investigación biomédica y las facilidades para acceder a la carrera académica a través de programas de doctorado, nuevas líneas de investigación en ciencias de la salud y una amplia oferta formativa complementaria mediante cursos y actividades docentes especializadas.

El acto de bienvenida contó con la presencia del equipo directivo del Área Sanitaria de A Coruña y Cee, así como de responsables docentes y profesionales de los distintos centros donde los nuevos residentes desarrollarán su formación durante los próximos años.