El centro MOP se prepara para recibir el universo fotográfico de Paolo Roversi

El nombre de Paolo Roversi ya luce en el centro MOP, en el muelle de Batería Quintana

La actividad vuelve al centro que la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) dispone en el muelle de Batería, con el fin de poner a punto el espacio para su próxima exposición, que abrirá sus puertas en apenas tres semanas. El espacio portuario ya empieza a lucir el nombre de Paolo Roversi, cuyo universo visual centra la muestra veraniega de la entidad.

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Tras cerrar las puertas de 'Wonderland', la exposición con el trabajo de Annie Leibovitz, la actividad se trasladó a The MOP Bookstore, con la tercera edición de la exposición 'Future Stories', protagonizada por jóvenes fotógrafos que realizaron una residencia artística, financiada por la Fundación MOP, en la Fondazione Sozzani de Milán.

Ahora, el centro MOP es un trajín de movimiento de preparativos para acoger la muestra de Roversi, que combinará en A Coruña sus obras icónicas con imágenes inéditas hasta la fecha, un recorrido por la huella que ha dejado el creador de Rávena en el lenguaje fotográfico de la moda.

La propia Marta Ortega, presidenta de la Fundación MOP, mostraba, cuando se anunció la exposición, su admiración por Roversi. "Para mí supone un inmenso placer presentar aquí, en A Coruña, esta fantástica exposición".

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Bajo el nombre de 'Doubts', el centro MOP se convertirá en una red de secciones conectadas y todas ellas representarán un aspecto diferente de su estética, la cual ha ido puliendo con el paso de los años, permitiendo ver ahora al público coruñés su peculiar visión.

Paolo Roversi sucederá así a los otros grandes fotógrafos cuyo trabajo ha protagonizado exposiciones de la Fundación MOP: David Bailey, Annie Leibovitz, Irving Penn, Helmut Newton, Steven Meisel y Peter Lindbergh.