El autor confeso de la puñalada mortal a Yoel Quispe intentó inculpar a otra persona, según la Policía

Imagen de una de las sesiones del juicio por el asesinato de Yoel Quispe Javier Alborés

Los policías que declararon hoy en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña por el apuñalamiento mortal a Yoel Quispe (el joven de 22 años fallecido en la Nochebuena de 2023 en la ciudad herculina) han ratificado, al igual que hicieron otros testigos, que el autor de la puñalada inculpó inicialmente a otra persona. "Nos dice que conoce al presunto autor del homicidio", aseguró uno de los agentes, que explicó que acudieron, ya con posterioridad a los hechos, a una plaza de la ciudad al ser alertados por una persona de que podían saber quién había sido el agresor. De la actitud del joven, señaló que era "pacífica y colaboradora", pero culpando a otra persona, de la que llegó a dar el nombre.

Fue en la sesión celebrada este viernes y que se ha centrado en las testificales de los agentes que se desplazaron al lugar de los hechos, en la zona de Juan Flórez, tras recibir el aviso, o bien de los que participaron en las actuaciones posteriores, entre ellas la búsqueda de la navaja, que no se localizó. "Nos dijeron que había alguien herido", explicó un policía que relató que, a su llegada, se encontraron a Yoel sangrando "mucho por el tórax". "Un charco de sangre", resumió.

El autor de la puñalada mortal a Yoel Quispe inculpó a otra persona antes de su detención Más información

Otros agentes ratificaron que buscaron el arma pero que no la localizaron. Mientras que otros compañeros precisaron que, ya con posterioridad y tras el aviso de unas personas de que podrían saber quién era el autor de la puñalada, hablaron con el ahora acusado, que se identificó como parte de las personas que estaban en el lugar, pero que negó ser el autor.

Testimonio de los testigos

En relación a lo sucedido, algunos testigos relataron en las jornadas anteriores que todo empezó, según indicaron, por un empujón de Yoel a otro joven, lo que dio lugar a que este y otro amigo se implicarán en una pelea con él. Luego, siguió otra pelea en la que, inicialmente, el autor confeso de la puñalada (lo reconoció tras su detención) entró para mediar.

Sin que se hayan concretado causas, finalmente acabó en la agresión mortal. "Actitud pacífica", definió un policía sobre cómo estaba este joven en los momentos en que primero fue a Comisaría como testigo para luego ya ser detenido. Respecto al considerado cómplice o encubridor, según la acusación particular de la madre en el primer caso o del padre de la víctima en el segundo, un agente especificó que podía tener un conocimiento de los hechos "que no aportó a la Policía".

Penas solicitadas

Frente a la postura de la Fiscalía, con petición de 14 años de prisión por homicidio para el único joven que está en la cárcel y de sobreseimiento de la causa para otros dos, la familia ha defendido desde el inicio que los tres jóvenes que se sientan en el banquillo de los acusados deben de ser condenados. Así consideran autor material del asesinato al que está en prisión y cooperador necesario al que, según esta parte, "llevaba la navaja y se la facilita" al anterior, con implicación también de un tercero.

El abogado de la madre pide para los dos primeros penas de 25 años de cárcel por asesinato y para el tercero 15 años como cómplice, mientras que el abogado del padre la rebaja en este último caso a tres años como encubridor, aunque pide la misma condena para los otros dos.

Las defensas reclaman la absolución. En el caso de dos de ellos al entender que no está acreditada su participación. Esto con solicitud previa de sobreseimiento de la causa tanto para el que, según las acusaciones, presuntamente entregó la navaja como para el que actuó como encubridor o como cómplice, algo que rechazan los abogados de ambos jóvenes.

Alternativamente a la absolución, para el joven que agredió mortalmente a la víctima, y que confesó la autoría, su representación legal solicita que los hechos sean considerados homicidio imprudente o lesiones dolosas con homicidio imprudente y con pena de un año de cárcel.

Por estos hechos, dos acusados de golpear a la víctima aceptaron, en un juicio celebrado en el Penal número 3 de A Coruña, una condena de nueve meses de cárcel, aunque con acuerdo de suspensión de la misma si no vuelven a cometer un delito y abonan la responsabilidad civil.