Diego Fariña, alumno del Liceo La Paz de A Coruña, gana la fase gallega del concurso '¿Qué es un Rey para ti?'

Diego Fariña con el premio Cedida

Diego Fariña, alumno del Colegio Liceo La Paz de A Coruña, ha sido proclamado ganador de la fase gallega de la 45ª edición del concurso escolar “¿Qué es un Rey para ti?”, una iniciativa promovida por la Fundación Institucional Española (FIES) y patrocinada por la Fundación Orange para acercar a los estudiantes al papel de la monarquía y de la Jefatura del Estado.

El joven coruñés será el encargado de representar a Galicia en la fase nacional del certamen, tras resultar elegido entre los 1.032 trabajos presentados por alumnos de 115 centros educativos de toda la comunidad autónoma.

Participantes en el concurso '¿Que es un Rey para ti?' Cedida

La decisión del jurado se dio a conocer durante un acto celebrado en Santiago de Compostela, en el que también se inauguró una exposición con los 41 trabajos finalistas. En el evento participó el director general de Centros y Recursos Humanos de la Xunta, Jesús Álvarez, quien felicitó tanto al ganador como al conjunto de participantes.

“Cada uno de ellos ha encontrado la imaginación, el talento y la creatividad para trasladar su visión de lo que representa el Rey”, destacó durante su intervención.

El trabajo ganador, titulado “La Corona, un imán que nos mantiene unidos y en equilibrio”, consiste en una maqueta que simboliza la unión de fuerzas y el equilibrio necesario para que una sociedad funcione de manera armónica.

La propuesta destaca además por su marcado componente científico, reflejando el interés del estudiante por este ámbito del conocimiento. El proyecto encaja con la evolución del certamen en los últimos años, que ha incorporado nuevos formatos creativos como infografías, proyectos de robótica o animaciones en 3D, sin dejar de lado disciplinas tradicionales como el dibujo, la escultura o la redacción.

Como ganador de la fase autonómica, Diego Fariña viajará a Madrid junto al resto de representantes de las comunidades autónomas para participar en una audiencia con el rey Felipe VI. Durante este encuentro tendrá la oportunidad de mostrar personalmente su trabajo al monarca y visitar el Palacio Real.

El certamen “¿Qué es un Rey para ti?” celebra este año su 45ª edición consolidado como una de las iniciativas educativas más veteranas de España, con el objetivo de fomentar entre los escolares el conocimiento de las instituciones del Estado a través de la creatividad y la expresión artística.