A Coruña solicita un cambio urgente en el convenio para crear  un área metropolitana para taxis

Fila de taxis en el aeropuerto de Alvedro Carlota Blanco

La alcaldesa, Inés Rey, ha enviado una carta al conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, que tiene competencias en Mobilidade, solicitando la "apertura inmediata" de un proceso de modificación del convenio que permita que los taxis operen sin limitaciones en toda el área metropolitana. "O obxectivo é consolidar un modelo estable que elimine as restricións e permita a presenza de taxis da Coruña en función da demanda real, garanta a igualdade de acceso entre profesionais, evitando limitacións atificiais", escribe.

Desde abril se mantiene vigente un acuerdo entre A Coruña y Culleredo que permite que los taxistas herculinos presten servicio en el aeropuerto de Alvedro. Fue algo excepcional pero, según Rey, ha demostrado ser beneficiosa, ágil y eficaz para los usuarios, reduciendo los tiempos de espera.

En la última reunión, Xunta y ayuntamientos decidieron crear un área metropolitana de prestación conjunta. Pero, a la espera de que concluya la tramitación, la alcaldesa pide que se modifique el convenio.

Culleredo

El gobierno de Culleredo pide que esta área garantice un mejor servicio de "todos y cada uno e los ayuntamientos. El alcalde, José Ramón Rioboo, recuerda que se aceptó el acceso libre a Alvedro durante el cierre de Lavacolla pero considera necesario un "estudio serio y exhaustivo" que demuestre que mejora la atención a los usuarios.

Rioboo asegura que su actitud es abierta de cara a la reunión de la próxima semana y defiende la "vocación de cooperación metropolitana" como vía a seguir.