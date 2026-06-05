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A Coruña

A Coruña redujo sus emisiones de dióxido de carbono a una sexta parte en doce años

Abel Peña
Abel Peña
05/06/2026 04:40
Niñas en las carpas informativas de Pablo iglesias, ayer |
Javier Alborés
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A Coruña lleva muy a gala eso de ser una ciudad sostenible, y desde hace años, los sucesivos gobiernos locales han estado implementando medidas para reducir la contaminación. Una de las mejoras más importantes es la atmosférica, dado que las emisiones no han dejado de caer según los datos del Observatorio Urbano municipal donde se señala que las emisiones de dióxido de carbono se redujeron a una sexta parte en doce años, desde 2011 a 2023. Según el último dato, se producen nueve kilos por habitante y año.

Por supuesto, la tecnología está detrás de la mayor parte de esta mejora, con vehículos y edificios más eficientes energéticamente. Esto también explica otra reducción, la del ruido. En once años, de 2011 a 2022, se redujo el número de habitantes de A Coruña que estaban expuestos a niveles de ruido por encima de los 65 decibelios del 33 al 18%. Por supuesto, los que viven cerca de las grandes arterias de comunicación, como Alfonso Molina, sufren el problema del tráfico con más intensidad.

Uno de los estanques del parque de Bens, en una imagen de 2016

Hace 25 años | La inauguración del parque de Bens salda el desastre ecológico de 1996

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En cuanto a los desperdicios, el número de kilos por habitante y día que se genera en la ciudad también ha experimentado una disminución a lo largo de los años, aunque más moderada. Si en 2001, año en el que se abrió el parque de Bens (del que se cumplen hoy 25 años de su inauguración) los corueñses producían 1,24 kilos de basura diaria, en 2024 era uno, exactamente. La cifra más baja de esta serie histórica, lo que invita al optimismo. Todavía quedan retos que afrontar, como la nueva planta de reciclaje de Nostián, pero la ciudad sigue avanzando.

Actividades

Con motivo del Día del Medio Ambiente, estos días tienen lugar varias actividades en la plaza de Pablo Iglesias, en la que participan escolares con itinerarios ambientales y talleres sobre el cambio climático, que es lema de esta edición. La concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira, recordó que “desde o ano pasado, o Goberno de Inés Rey busca achegar aos barrios máis actividades e eventos, e este é o caso do Día Mundial do Medio Ambiente, que se celebrou na súa edición do 2025 no barrio da Sagrada Familia e que este ano se traslada ao barrio do Castrillón”.

Además, hasta mañana estarán presentes las carpas informativas de la nueva campaña sobre separación de residuos que se está realizando con fondos europeos Next Generation. Además de talleres e información, se reparten elementos como bolsas reutilizables, para la compra diaria, juegos de paños de cocina, cubos y bolsas para la fracción orgánica y embudos para el reciclaje de aceite. 

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