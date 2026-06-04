Xavier y Paloma Picasso visitan en Málaga una estatua como la que se quiere instalar en A Coruña

Xavier y Paloma posan delante de un retrato de José Ruiz Blasco que cuelga de las paredes del Museo Casa Natal Pablo Picasso, de Málaga Cedida

En Málaga ya luce una estatua dedicada a José Ruiz Blasco, que es exactamente igual a la que Xavier, sobrino-nieto de Pablo Picasso, quiere instalar en A Coruña.

Ayer por la tarde fue inaugurada la escultura-fuente en la plaza del Ejido malacitana con la presencia del propio autor. La pieza se ha instalado en el entorno de lo que fue la Escuela de Bellas Artes de Málaga, que actualmente es la Facultad de Bellas Artes de la ciudad andaluza. En el caso coruñés, la idea de Xavier es situarla en un jardín que hay delante del Instituto de Educación Secundaria Eusebio da Guarda, edificio en el que José Ruiz Blasco dio clases tanto a Picasso como a decenas de alumnos. El proyecto de Xavier (Boulogne-Billancourt, 1958) contempla también colocar una estatua similar en Barcelona. De este modo, se completaría el llamado triángulo picassiano español (Málaga, A Coruña y Barcelona). En las tres ciudades dio clase el padre de Picasso, y de ahí la idea de Xavier de que sean otras tantas las localizaciones de la estatua.

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En la víspera, el pasado miércoles, el autor visitó la obra acompañado de la diseñadora Paloma Picasso, que de los cuatro hijos que tuvo el autor de ‘Guernica’ (dos hombres y dos mujeres) es la única que vive.

Xavier expuso entre finales del pasado año y comienzos del presente en el Kiosco Alfonso. Fue con motivo de la inauguración de ‘Momentos naturais’, que así se llamaba la muestra, cuando planteó al Ayuntamiento de A Coruña la posibilidad de instalar su escultura-fuente en la ciudad, propuesta que fue bien acogida por la Concejalía de Cultura. Él la dona, solo habría que pagar el fundido. Es decir, las condiciones son las mismas que en Málaga, cuyo Ayuntamiento ha asumido el citado coste de fundición.

Triángulo picassiano

Xavier y Paloma posan delante de un retrato de José Ruiz Blasco que cuelga de las paredes del Museo Casa Natal Pablo Picasso, de Málaga Cedida

Con esta intervención, Xavier quiere reivindicar el legado histórico de José Ruiz Blasco, al que, aunque es su tatarabuelo, siempre se refiere como “el abuelito Pepe”. Porque le indigna, al igual que a otros estudiosos de las etapas malagueña, coruñesa y barcelonesa de Picasso, que se desprecie su papel como maestro del genio: “Ha construido totalmente los inicios de Pablo y la visión de Pablo”, contó en el catálogo de la citada exposición. “Yo creo que él se dio cuenta de que tenía unas manos y una visión especial y él fue nutriendo eso. Por ejemplo, en Coruña le trae modelos en vivo para que pueda copiar. Bueno, toda la familia se dio cuenta de que él era especial. Como abuelito Pepe también era especial, supongo que fue transmitiendo muchas cosas”, se extiende.

Picasso confronta por primera vez lo académico con lo antiacadémico en A Coruña, donde residió entre los 10 y los 13 años. “Le gusta lo diferente desde muy pequeño, lo que no es académico, pero al mismo tiempo sabe que su saber hacer nace de su relación con su padre, de lo que le han enseñado. Es un doble juego entre lo que sabes y el cómo poder hacerlo de otra manera. Quiere transgredir lo que le han enseñado, y está en esa posición desde el inicio”, apunta Xavier en dicha publicación. El “abuelito Pepe” dibuja mientras un niño atiende. Nueve palomas completan la composición. Así es la estatua de Málaga. Y así sería la de A Coruña si el gobierno local de Inés Rey finalmente lleva este proyecto adelante.