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A Coruña

Un afterwork de película con presentación a lo grande

La propuesta del hotel NH Collection Finisterre se estrenó por todo lo alto y con una apuesta por la calidad

Julia Nóvoa
04/06/2026 22:17
El nuevo afterwork, que promete convertirse en un referente en A Coruña, combina vino, gastronomía y música en directo para crear una experiencia única frente al mar
Música y gastronomía conviven en Furancho Sessions
Dani Patiño
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Cierre los ojos e imagínese una tarde soleada frente al mar, un remanso de paz con alpacas de paja para sentarse y una tribuna atlántica con ambiente relajado. Suena ‘Careless whisper’ de George Michael. No, no estamos intentando venderle la moto de paquete vacacional ni un crucero alén de los mares. De hecho, no tendrá que salir de casa. 

Así de idílico, pero más real que la vida misma, es Furancho Sessions, el afterwork que se ha montado en el hotel Finisterre, y que ayer debutó por todo lo alto. No es un tardeo, es una experiencia relajada en la que cada uno elige su opción. Existen cinco tipos de tapas: ensaladilla furanchada de langostinos, croquetas de jamón ibérico con papada curada y mojo de tomate, jurel marinado con mochi de patata y picada de cereza, brioche de steak tartar, solomillo de Angus y yema, así como una sorpresa que la casa prefiere no desvelar. 

Es, ante todo, una experiencia progresiva por consumición. El plan también lo elige el cliente: consumición por 4 euros, cunca y tapa por 10, así como una magnum experiencie VIP ideal para cuatro personas.  

La duración aproximada del evento es hasta las 22.40 horas, con música en directo cuando empieza a caer el sol y los sabores empiezan a explotar. Varias decenas de personas pasaron por esta primera jornada, que en realidad fue una piedra de toque. Si la vara de medir es la cara de satisfacción de los clientes, lo cierto es que la primera prueba resultó un éxito por todo lo alto. Y lo que queda por venir.  

De cara al futuro

Furancho Sessions ha llegado para quedarse, y se reinventará cada semana, con el objetivo de ofrecer al cliente una fidelización y una experiencia diferente. Tal y como afirma la organización, “más que un evento puntual, se perfila como un nuevo ritual semanal en A Coruña, una cita para quienes buscan algo distinto, donde la calidad del producto, la energía del momento y el placer de compartir se dan la mano en un escenario privilegiado frente al mar”. 

Después del debut por todo lo alto, el listón para esa reinvención es todo un reto para los organizadores. 

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