San Juan 2026 en A Coruña: Riazor tendrá 50 parcelas delimitadas 

Un momento de la presentación del cartel de San Juan 2026, realizado por Alberto Vázquez A.P.

El Ayuntamiento de A Coruña presentó este jueves la celebración y el cartel de las fiestas de San Juan 2026. La principal novedad este año estará en las playas, que acogen a la mayoría de personas que disfrutan de la fiesta. Según anunció la alcaldesa, Inés Rey, las parcelas delimitadas y oficiales regresarán a la playa de Riazor, entre Las Esclavas y el Playa Club.

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Serán un total de 50 espacios, en los que podrá haber un máximo de diez personas, y podrán acceder a ellos entidades y asociaciones por orden de entrada, que se situarán por sorteo en cada una de las parcelas. En los próximos días el Gobierno local lanzará un bando con la normativa completa de cara a la noche de San Juan.

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"Es un proyecto piloto para mejorar la limpieza", explicó la regidora, que también señaló que tras él se analizará y se estudiará su ampliación en los próximos años.

Durante el acto se presentó también el cartel de los festejos, elaborado este año por el artista Alberto Vázquez. Sobre él destaca que funciona tanto en formato pequeño como en grande, gracias a los colores elegidos, y que cuenta con una tipografía sólida en el que se incluyen algunos juegos visuales.