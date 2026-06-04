Los coruñeses ya no son turcos, son albaneses: confunden el recibimiento al Dépor con una manifestación en Albania

Las redes sociales son una herramienta de conversación y comunicación que permite acercar mucha información en todo el mundo. Sin embargo, también genera sus problemas, como las temidas fake news o las confusiones, más o menos intencionadas. Es lo que le ha pasado en las últimas horas a la ciudad de A Coruña y, en concreto, al deportivismo.

Numerosas cuentas de la red social X (antes Twitter) están compartiendo imágenes del recibimiento y los momentos anteriores a la celebración del ascenso del Dépor para ilustrar supuestas manifestaciones en Albania en contra de Estados Unidos e Israel.

"Israel vete, Albania no se vende", reza una de las publicaciones. "El pueblo de Albania no va a permitir que su país sea vendido a Israel, Ivanka Trump o Jared Kushner. ¡Así es como se ve la conciencia de clase, y es algo hermoso", escribe otra. Junto a los textos, la marea humana deportivista en el Paseo Marítimo, junto a las playas de Riazor y el Orzán. Es decir, a casi 3.000 kilómetros del país albanés.

Todo ello en el marco de la polémica que ha levantado en Albania la intención de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, de crear un macroproyecto de desarrollo costero en la costa adriática albanesa. Por ello, miles de ciudadanos están saliendo a las calles en los últimos días para protestar en contra de esta iniciativa que afectaría a una reserva de fauna e incluso a una base militar de la época comunista.

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Pero, claro, la costa de Albania no es la costa de A Coruña, hay muchos kilómetros de diferencia, y ni siquiera sirve de excusa el apodo de "turcos" dado a los coruñeses en el entorno futbolístico y de la rivalidad entre el Dépor y el Celta.