Las alertas amarillas regresan a A Coruña

Una silla tirada en medio de María Pita tras uno de los temporales de viento del invierno Quintana

Tras una semana inestable que mezcló calor, sol y lluvia, este jueves y este viernes marcarán en A Coruña y su área el regreso de las alertas amarillas. Primero los avisos se activarán en el mar, pero para el viernes será el interior el que esté en riesgo, según MeteoGalicia.

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La predicción de la agencia meteorológica gallega apunta a que este jueves, a partir de las 15.00 horas y hasta las 21.00 horas, empeorará la situación en la costa, donde se activará la alerta amarilla por oleaje que puede superar los cuatro metros de altura.

El viernes el protagonismo será para el viento. Así, la alerta amarilla se iniciará a partir de las 21.00 horas y hasta medianoche, con rachas que pueden superar los 80 kilómetros por hora, tanto en el litoral como en el interior de A Coruña y su área metropolitana.