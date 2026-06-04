La clave de Zara: la reposición en tienda en menos de dos días

Una tienda de Zara ubicada en Madrid Efe

Zara, la marca más emblemática de Inditex, basa gran parte de su éxito en la posibilidad de reposicionar las prendas en tienda en menos de 48 horas desde que salen de fábrica, según el profesor asociado de Operaciones del IE Business School, Daniel Suárez.

Durante el IV Foro sobre logística organizado por la Cámara de Comercio Franco-Española, la fórmula de logística y de inventario de Inditex, que ha acelerado su negocio en el primer trimestre de su ejercicio fiscal, ha servido como ejemplo de éxito en la transformación que vive el sector.

Zara elabora, ha precisado Suárez, 3 millones de prendas diarias y en menos de dos días coloca la prenda en tienda, con un inventario un 50 % menor que el de sus competidores y con colecciones cortas y ágiles, ha dicho el experto.

Se trata, ha añadido Suárez, de un modelo logístico "que el sector lleva 20 años intentando copiar", quien ha precisado que cuando Zara va a inaugurar una nueva tienda "ni lo dice ni lo publicita, porque pone en alerta a los competidores".

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El director financiero de Inditex, Andrés Sánchez, subrayó la víspera ante los analistas la importancia de la integración del modelo de negocio y opinó que la diversificación del aprovisionamiento y el impacto "limitado de los costes" del transporte en el primer trimestre dieron como resultado un incremento de ventas e ingresos.

El grupo Inditex, que engloba a las marcas Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Lefties, Oysho y Stradivarius, cerró su primer trimestre fiscal 2026-2027 (febrero-abril) con un repunte de las ventas del 5,8 % en tasa interanual, hasta 8.750 millones de euros (8,8 % más a tipo de cambio constante).

Sobre otro apartado relacionado con el sector de la logística en España y la sostenibilidad, el experto en operaciones ha asegurado que las empresas se encuentran en un punto de inflexión, debido a la entrada en vigor de la regulación europea sobre reporte de sostenibilidad.

En ese sentido, ha apuntado que ese hecho impacta en las empresas y convierte a la descarbonización del transporte y la logística en una "prioridad de primer orden" para los consejos de administración.