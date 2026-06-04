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A Coruña

José Luis Méndez Romeu, nuevo presidente de Amigos de la Ópera

Redacción
04/06/2026 19:15
La nueva junta directiva de Amigos de la Ópera, con Méndez Romeu en el centro
La nueva junta directiva de Amigos de la Ópera, con Méndez Romeu en el centro
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José Luis Méndez Romeu ya es el nuevo presidente de Amigos de la Ópera de A Coruña. El nombramiento se ha oficializado en la tarde de este jueves, tras cumplirse los trámites posteriores a la junta celebrada el pasado 4 de mayo. La de Méndez Romeu, que hasta ahora era vocal de la entidad,  era la única candidatura presentada para sustituir a Natalia Lamas.

Méndez Romeu estará acompañado en la junta directiva por José María Paz Gago (vicepresidente), Carmen Granados (tesorera), Cristina Vázquez Boedo (secretaria) y por Luisa Iglesias, Luis Loureiro y José Manuel Vázquez (como vocales).

Natalia Lamas, en el centro, durante la presentación de una Temporada Lírica

Natalia Lamas cederá el testigo como presidenta de Amigos de la Ópera tras 23 años

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"La nueva presidencia expresa el consenso de la asociación para mantener el espíritu que durante tantos años impulsó la labor desarrollada con Natalia Lamas al frente y que ha permitido que pese a las dificultades A Coruña tenga ópera de un modo constante y con un alto nivel artístico y técnico", apunta el nuevo presidente, que asegura que por ahora tienen dos retos, uno presupuestario y otro escénico.

Méndez Romeu sustituye así a Natalia Lamas en el cargo que ostentó durante 23 años. En este tiempo, "ha posicionado a A Coruña como una de las principales ciudades de España en las que se programa ópera", indican desde la entidad.

José Luis Méndez Romeu | “En A Coruña hay público para sostener una temporada lírica más amplía”

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