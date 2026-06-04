Inditex prosigue su alza en Bolsa tras presentar sus resultados

Uno de los paneles de la Bolsa española EFE

El grupo gallego Inditex prosigue este jueves el buen tono bursátil registrado en la víspera, cuando dio a conocer los resultados de su primer trimestre fiscal, con una subida de un 2,4 %.

El conglomerado textil reveló ayer -antes de la apertura del mercado- que en su primer trimestre fiscal (de febrero a abril) 1.375 millones, un 5,4 %, con una subida de más del 2,4 %, lo que en la apertura de ese día motivó avances del 5 % aunque finalmente cerró con una mejora de un 1,48 %.

En la primera hora de sesión de este jueves, los títulos de Inditex son los que más suben del selectivo español, el IBEX 35, con una apreciación de un 2,41 %, situándose el precio de la acción en 54,75 euros.

En el año, Inditex cede en bolsa un 1,17 %.

Los resultados de su primer trimestre fiscal del año, según ha señalado el analista de XTB Francisco Javier Cabrera, han sido muy sólidos y lo más destacable viene del crecimiento del comienzo del segundo trimestre, donde los ingresos suben un 11,5 % a tipo de cambio constante a pesar de que la confianza del consumidor a nivel mundial se ha deteriorado por las presiones inflacionistas.

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Además, según ha constado Cabrera, la compañía ha conseguido expandir su margen bruto a pesar de que los precios del algodón o el poliéster han subido más de un 20 % desde el inicio del conflicto en Irán, además del incremento de los costes del transporte.

Los resultados de Inditex demuestran, según XTB, que el modelo de negocio de la compañía es "el mejor del sector" y que tiene una mayor capacidad de resistencia que el resto de compañías en contextos como el actual, al tiempo que consideran que puede ganar incluso cuota de mercado.

En su opinión, aunque el beneficio neto se situó ligeramente por debajo de las estimaciones del consenso, el beneficio operativo fue significativamente mejor de lo esperado, lo que confirma que el negocio continúa funcionando excepcionalmente bien.

Según Molina, el único punto que podría considerarse decepcionante fue el beneficio neto, que se situó un 1,5 % por debajo del consenso debido a un tipo impositivo más alto durante el trimestre.

Frente a ello, ha dicho, las líneas de negocio realmente importantes, como ventas, margen bruto y Ebitda, superaron las expectativas del mercado, reforzando la idea de que no existe deterioro operativo subyacente.

Para Molina, la cifra más destacada del trimestre para Inditex fue el margen bruto, que alcanzó el 61,2 %, mejorando en 67 puntos básicos interanual y superando significativamente las previsiones.

Según ha señalado, este desempeño confirma la fortaleza de la marca, la calidad de la ejecución comercial y la capacidad de Inditex para proteger su rentabilidad.

En cuanto a los costes, Molina ha considerado que la compañía no está implementando recortes agresivos, sino una estrategia de optimización "muy eficaz", con unos gastos operativos que crecieron un 6,4 %, pero con una mejora de los márgenes permitió que la rentabilidad siguiera superando el crecimiento de las ventas.

Por tanto, ha considerado que la continua optimización de la red minorista y el aumento de la productividad de las tiendas siguen dando resultados.

Molina también ha destacado los datos del inicio del segundo trimestre fiscal de Inditex, que reflejan que las ventas entre el 1 de mayo y el 1 de junio crecieron un 11,5 % a tipos de cambio constantes, acelerándose en comparación con el crecimiento observado a principios de año, lo que refleja, según ha dicho, que "la demanda se mantiene muy fuerte y que el dinamismo comercial permanece intacto".

Desde la perspectiva de la valoración, Molina ha apuntado que el consenso sitúa el precio objetivo medio en torno a los 58,5 euros por acción, lo que implica un potencial de revalorización de aproximadamente el 10-12 % respecto a los niveles actuales.