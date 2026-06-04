Inditex, entre las 1.000 mejores empresas para trabajar en Europa, según el 'Financial Times'

Edificio de Zara.com, ubicado en la sede central de Inditex en Arteixo Archivo El Ideal Gallego

Únicamente 16 compañías españolas, Inditex entre ellas, se encuentran entre el listado de las 1.000 mejores empresas para trabajar en Europa, según la recopilación del 'Financial Times' en colaboración con Statista.

En la selección española se incluyen cuatro bancos y nueve compañías que cotizan en el Ibex 35. BBVA es la primera empresa española que aparece en el ranking al situarse en la posición 20, con una puntuación de 91,68 asignada por el 'Financial Times', y a mucha distancia se coloca Abanca en el puesto 159, con una puntuación de 83,51.

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Le siguen Saica (puesto 185), Telefónica (230), Iberdrola (252), Logista (323), Mapfre (387), Mango (388), Amadeus (458), Inditex (473), El Corte Inglés (591), Mercadona (690), Indra (703), Santander (727), NH Hotel Group (786) y Banco Santander (853).

Cabe destacar que en el puesto 109 del ranking se sitúa Hochtief, la constructora alemana perteneciente al grupo ACS.

La empresa sueca Skanska lidera el listado europeo. Por detrás se sitúan compañías como Microsoft, Airbus, Naval Group, Google o Bionorica.

El ranking se ha elaborado a partir de la encuesta de 6 millones de empleados sobre sus empresas y otras compañías relacionadas de sus industrias en Europa.